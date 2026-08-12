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Adana'da köprüden düşen kişi kurtarıldı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kurtarıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kurtarıldı.

Çatalan Köprüsü'nden baraj gölüne bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su altı polislerince bota alınan ismi öğrenilemeyen kişi, daha sonra 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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