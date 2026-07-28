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Ceyhan'da balıkçı nehre düştü, arama başladı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki kişiden biri balık avlarken Ceyhan Nehri'ne düşerek akıntıya kapıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden 1'i, kıyıda dengesini kaybederek suya düştü.

Bu kişinin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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