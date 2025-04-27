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Adana'da Baharın Gelişi Begonvil Ağaçlarıyla Kutlanıyor

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Adana'nın Seyhan İlçesi'nde baharın gelmesiyle çiçek açan begonvil ağaçları, vatandaşları mest ediyor. Ziyapaşa Bulvarı'ndaki kartpostallık görüntüler, yürüyüş yapanlara neşe katıyor. Vatandaşlar, begonvillerin şehre katkı sağladığını belirterek, bu ağaçların her yerde olmasını istiyor.

Caddelerdeki Begonvil ağaçları böyle görüntülendi

ADANA - Adana'da baharın gelmesiyle çiçek açan begonvil ağacını gören bir kadın kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi, Ziyapaşa Bulvarındaki begonvil ağaçları baharla birlikte çiçek açtı. Bulvarı boydan boya saran ve kartpostallık görüntü oluşturan begonvili gören vatandaşlar mest oluyor. Atatürk Parkı ve çevresine yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar begonvil çiçekleri eşliğinde spor yapmaktan büyük keyif alıyor. Vatandaşlar diğer bulvarlara da begonvil ağaçlarının dikilmesini istedi. Şehri rengarenk yapan begonvil çiçekleri herkesi büyülüyor.

Begonvil ağaçlarına hayranlık duyduğunu belirten Adalet Kızılyaprak " Ağaçları burada görünce kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum, çok mutlu oluyorum. Çok güzeller, çok harika görünüyorlar. Begonvil her şeyiyle şehre çok katkı sağlıyor. Adana'mız çok güzel " diye konuştu.

Şehrin her bir noktasında begonvillerin olması gerektiğini aktaran Hacı Reis, "Ağaçlar çok güzel ama şehrin her tarafında böyle ağaçların olması lazım. Ağaçlara baktığım zaman çok güzel bir manzara beni karşılıyor " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - Güncel
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