Adana'da Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde 'Eski Bavullar' Filmi Gösterildi

ADANA'da, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yönetmenliğini Saida Hakverdiyeva'nın yaptığı ve Karabağ'da yaşananları anlatan 'Eski Bavullar' filminin gösterimi yapıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş günü dolayısıyla Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan'ın koordinasyonunda, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğinde hazırlanan kültür ve sanat etkinliği düzenlendi. Çeşitli kurum ve kuruluşların da katkı sunduğu, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını pekiştiren etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün ATTAR, Azerbaycanlı yönetmen Saida Hakverdiyeva, Polis Eşleri Derneği üyeleri, şehit ve gazi ailelerinin eşleri ve çocukları, Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller ile Azerbaycan'dan gelen konuklar katıldı.

Programda konuşan Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan, 'Eski Bavullar' filmini gözyaşlarıyla izlediğini ifade etti. Filmde emeği geçen herkese teşekkür eden Arıkan, "Azerbaycan da yaşayan kardeşlerimiz ve biz aynı tarihten beslenen, aynı dili aynı kültürü paylaşan, aynı acılarda gözyaşı döken ve aynı sevinçlerde tek yürek olan bir millet iki devletiz. Karabağ da birinin ayağına taş değse burada bizim yüreğimiz yanar gözümüz yaşarır. Çünkü biz başka bayraklar altında yaşasak da Bahtıyar Vahapzade'nin şiirlerinde söylediği gibi aynı kökten filiz veren bir çınarın dallarıyız." diye konuştu.

Etkinlikte, Saida Hakverdiyeva'nın yönettiği, Karabağ'da yaşanan işgal süreci, Azerbaycan halkının yıllar süren mücadelesi ve topraklarını yeniden özgürlüğüne kavuşturma süreci, kadınların gözünden etkileyici bir anlatımla beyaz perdeye yansıtıldı. Filmde, 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin Azerbaycan halkı üzerinde bıraktığı izleri ve elde edilen zaferin anlamını duygu yüklü sahnelerle izleyicilere aktarıldı. Katılımcılar, film gösterimi boyunca duygu dolu anlar yaşarken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha hissetme imkanı buldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliği, ortak hafızayı ve kader birliğini bir daha yaşamak anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Karabağ'ın acısını birlikte hissettiklerini ve zaferini de birlikte yaşadıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Şuşa'da dalgalanan bayrak yalnızca Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının ortak gururudur. Bu film bize şunu hatırlatır, bir millet toprağını kaybedebilir fakat hafızasını inancının özgürlük iradesini kaybetmediği sürece yeniden ayağa kalkar, toprağını da alır. Her şeyine yeniden sahip olur. 30 yılı aşkın hasretin ardından Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu zafer sabrın inancın ve birlik ruhunun destanıdır."

Program sonunda filmin yapımında emeği geçen kişilere plaket takdim edilirken, Hakverdiyeva'ya kültürler arası diyalog, kardeşlik ve barışın güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla '2026 Küresel Barışa Katkı Ödülü' verildi. Ödül töreninin ardından Korolar Federasyonuna bağlı Nazende Çoksesli Türk Müziği Derneği Korosu tarafından seslendirilen eserler büyük beğeni topladı.

Kültür ve sanatın birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı