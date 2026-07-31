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Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
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Bir dönem "Küçük Ceylan" olarak tanınan şarkıcı Ceylan, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşadı. Eski ve yeni fotoğraflarının yeniden gündeme gelmesiyle sanatçının değişimi sosyal medyada çok konuşulurken, birçok kişi Ceylan'ı tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Türk arabesk müziğinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden Ceylan, sadece müzik kariyeriyle değil yıllar içinde yaşadığı büyük değişimle de adından söz ettiriyor. Henüz çocuk yaşlarda "Küçük Ceylan" lakabıyla tanınan sanatçının yıllar içindeki görüntüsü görenleri şaşırtıyor.

"KÜÇÜK CEYLAN" OLARAK TANINDI

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başlayan Ceylan, güçlü sesi ve yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "Küçük Ceylan" olarak hafızalara kazınan sanatçı, uzun yıllardır sahne çalışmalarını sürdürüyor.

ESTETİK SONRASI BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜM

Yıllar içinde estetik operasyonlar geçiren Ceylan'ın yüz hatları ve genel görünümündeki değişim dikkat çekti. Eski ve yeni fotoğraflarını yan yana gören birçok kişi, sanatçıyı tanımakta zorlandığını belirtti.

Özellikle yüz şekli, dudakları, burnu ve çene hattındaki değişim sosyal medyada çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ceylan'ın yıllar önce çekilen fotoğraflarıyla güncel karelerinin karşılaştırılması sosyal medyada yeniden gündem olurken, bazı kullanıcılar değişimi başarılı bulduklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise sanatçının eski halini daha doğal bulduklarını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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