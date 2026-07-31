İspanya'da göçmen krizi! Bu kez yüzerek değil kamyon kasasında geldiler

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da düzensiz göçmen hareketliliği her geçen gün artıyor. Daha önce yüzerek sınırı aşmaya çalışan yüzlerce göçmenin ardından bu kez kamyon kasasına gizlenerek İspanya'ya geçen onlarca kişinin görüntüleri gündem oldu.

KAMYON KASASINDAN TEK TEK İNDİLER

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, bir kamyonun kasasından çok sayıda kişinin indiği ve güvenlik güçlerinin gözetiminde yola dağıldığı görülüyor. Görüntüler, Ceuta'da düzensiz göç baskısının farklı yöntemlerle sürdüğünü gözler önüne serdi.

Daha önce İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Fas'ın Castillejos kıyılarından hareket eden çoğu Faslı ve Cezayirli 800'den fazla düzensiz göçmenin yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalıştığını duyurmuştu.

İspanyol ekipleri denizden 300'den fazla kişiyi kurtarırken, İspanyol Kızılhaçı 117 kişiyi sudan çıkardı. Olaylarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BİNLERCE KİŞİ SINIRA AKIN ETMİŞTİ

Associated Press de çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin Fas ile Ceuta arasındaki Tarajal sınırına yöneldiğini aktarmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ceuta Özerk Kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, merkezi hükümete ulusal acil durum ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ve sınıra daha fazla polis ile asker gönderilmesini istemişti.

İSPANYA ASKER SEVK EDİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin tüm imkanları seferber ettiğini açıklarken, devlet televizyonu TVE ise güvenliğin sağlanması amacıyla Ceuta'ya ilave asker ve güvenlik personeli sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Hükümet, sınırda görev yapan birliklere ek personel gönderileceğini ve yeni müfrezelerin de bölgeye konuşlandırılacağını bildirdi.