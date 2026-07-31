Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi

Restoran ve kafelerde sıkça tartışma konusu olan ve tepki çeken "kuver" ücretlerine yönelik artan şikayetler, bazı işletmeleri adisyonlarda yeni yöntemler bulmaya itti. Vatandaşların son karşılaştığı manzara, haksız kazanç sağlamak için bulunan yeni taktiği gözler önüne serdi.

TÜKETİLMEYEN ÜRÜNE KİŞİ BAŞI 100 LİRA DAYATMASI

Gidilen bir mekanda, masadaki müşteriler hiç ekmek yemediği ve su içmediği halde hesaba kişi başı 100 TL'den toplam 400 TL "ekmek ve su" ücreti yansıtıldı. Tüketmedikleri bir ürünün faturasıyla karşılaşan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"ARTIK KUVER YAZILAMIYOR" SAVUNMASI

Hürriyet'in haberine göre hesaba itiraz eden müşterilerin aldığı yanıt ise işletmelerin yeni oyununu ifşa etti. Garsonun müşterilere, "Artık kuver yazılamıyor, herkese otomatik ekleniyor" şeklinde açıklama getirmesi, "ekmek ve su" kaleminin aslında şekil değiştirmiş gizli bir kuver ücreti olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com