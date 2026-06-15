Adana’da Azerbaycan’ın Kurtuluş Günü Film Gösterimi

Adana'da " Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü" dolayısıyla "Eski Bavullar" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan'ın koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Azerbaycanlı yönetmen Saida Haqverdiyeva'nın yönettiği "Eski Bavullar" filmi izleyiciyle buluştu.

Programda filmin yapımında emeği geçenlere plaket verilirken, yönetmen Haqverdiyeva'ya "2026 Yılı Küresel Barışa Katkı Ödülü" takdim edildi.

Programa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliği, ortak hafızayı ve kader birliğini bir daha anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Karabağ'ın acısını birlikte hissettiklerini ve zaferini de birlikte yaşadıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Şuşa'da dalgalanan bayrak yalnızca Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının ortak gururudur. Bu film bize şunu hatırlatır, bir millet toprağını kaybedebilir fakat hafızasını, inancını, özgürlük iradesini kaybetmediği sürece yeniden ayağa kalkar, toprağını da alır. Her şeyine yeniden sahip olur. 30 yılı aşkın hasretin ardından Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu zafer sabrın, inancın ve birlik ruhunun destanıdır."

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan da filmi gözyaşlarıyla izlediğini ifade etti.

Filmde emeği geçen herkese teşekkür eden Arıkan, "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimiz ve biz aynı tarihten beslenen, aynı dili aynı kültürü paylaşan, aynı acılarda gözyaşı döken ve aynı sevinçlerde tek yürek olan bir millet iki devletiz. Karabağ'da birinin ayağına taş değse burada bizim yüreğimiz yanar gözümüz yaşarır. Çünkü biz başka bayraklar altında yaşasak da ?ahtiyar Vahapzade'nin şiirlerinde söylediği gibi aynı kökten filiz veren bir çınarın dallarıyız." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Aygün Attar, şehit ve gazi aileleri, polisler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Azerbaycan'dan gelen misafirler katıldı.