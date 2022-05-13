Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet talebi

ADANA (AA) - Adana'da, "çelme takma" nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zafer Can Kılıç'ın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 25 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili tutuklanan O.T. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "Kasten çocuk öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yargılama sonunda verilecek kararda yaş küçüklüğü nedeniyle indirim uygulanmasının da talep edildiği iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, arkadaş olan ikili arasında internet kafe çıkışında başlayan şakalaşmanın, sanığın Kılıç'a çelme takarak düşürmek istemesi nedeniyle arbedeye dönüştüğü, çevreden gelen vatandaşların tarafları ayırdığı sırada O.T'nin arkadaşını bıçaklayıp kaçtığı anlatıldı.

O.T. hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor alındığı belirtilen iddianamede, sanığın işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu tespitlerine raporda yer verildiği kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Güzelyalı Mahallesi'nde tartıştığı Zafer Can Kılıç'ı 25 Ocak'ta göğsünden bıçaklayarak kaçan O.T, saklandığı okul bahçesinde polis ekiplerince yakalanmış, hastaneye kaldırılan Kılıç ise müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.