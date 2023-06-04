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Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)

Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)

Güncel Haberler

KONTROL ALTINA ALINDISarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında başlayan ve yakındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında başlayan ve yakındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin soğutma çalışması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Sarıçam Güncel Haberler

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