Üye Girişi
Haberler

Adana'da Aile Katliamı: Oğul Gözaltında

Adana'da Aile Katliamı: Oğul Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, uykudaki annesi ve anneannesini öldüren S.A., adliyeye sevk edildi. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A., olayın ardından 'Ben yapmadım' dedi.

ADANA'da, uykudaki annesi Minteha Aydın (61) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) tabancayla başından vurarak öldürüp, babası İlyas Aydın'ı (63) ise ağır yaraladığı öne sürülen S.A. (26) adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen S.A., iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'nin başlarından tabanca ile vurdu. Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A.'yı gözaltına aldı. Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Köse'nin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'BEN YAPMADIM'

S.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedim" dediği belirtildi. 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, "Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer" dedi. S.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Anıl ATAR – Kamera Yaşar SERİNTÜRK ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile İçi Şiddet Şizofreni şizofreni Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Adana Suç

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildi

Kulisleri hareketlendiren iddia! MHP liderinin çıkışından sonra beklenen izin geldi
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Real Madrid Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Borussia Dortmund golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Juventus Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Juventus Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 22 Ekim EXXEN spor canlı izle Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.