Adana'da 6.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste arama yaptı.

Araçlarda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.