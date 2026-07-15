15 metrekarelik dükkanında, 50 yıldır aynı ütüyle 'ütü tostu' yapıyor

ADANA'da 15 metrekarelik dükkanında 50 yıldır aynı ütüyle tost yapan Tahsin Şengezer (76), yerli ve yabancı turistleri dükkanında ağırlıyor. Yıllardır aynı lezzeti koruduğunu ifade eden Şengezer, "Kromun paslanmaz özelliği sayesinde yıllardır ütüyü ilk günkü gibi kullanmaya devam ediyorum. Bu ütü, yarım asırdan beridir beri bana dostluk ediyor" dedi.

Kent kebabı, şalgamı ve şırdanıyla tanınırken, ütüyle yapılan tost da geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Kentin ilk ütü tostçularından olan Tahsin Şengezer, 50 yıldır aynı yöntemle tost hazırlıyor. Yıllardır aynı lezzeti koruyan Şengezer'in 15 metrekarelik dükkanı hem Adanalıların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Krom sacdan yapılan ütüsüyle geleneksel yöntemden vazgeçmeyen Tahsin Şengezer, Adana'nın köklü lezzet kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

'DÜKKANI AÇTIĞIM GÜNDEN BERİ ÜTÜ BANA DOSTLUK EDİYOR'

Ütü tostun üretim hikayesini anlatan Şengezer, "Eskiden büfecilik yapıyorduk, sonraki dönemlerde bu dükkanı açtığımızda ilk kullandığımız makinede sıkıntılar yaşayınca krom sacı düşündük. Paslanmadığı ve dayanıklı olduğu için bu malzemeyi tercih ettik ve ütüde tost yapmaya başladık. O günden bu yana da aynı şekilde devam ediyorum. 15 metrekarelik dükkanımda yaklaşık 50 yıldır aynı ütüyü kullanıyorum. Bu ütü, açtığım ilk günden beri bana dostluk ediyor" diye konuştu.

'50 YILDIR AYNI ÇEŞİT TOST HAZIRLIYORUM'

Ürünlerinin standardını hiç bozmadığını belirten Tahsin Şengezer, "Ürünlerimize güzel yorumlar da geliyor, olumsuz yorumlar da oluyor. Bu tamamen damak tadına bağlı. Emekliyim ama evde oturup vakit geçirmek yerine işimle meşgul oluyorum. Sucuk, yumurta, kaşar ve domates kullanarak ürettiğimiz tostlarımız var. Bu ütü de 50 yıldır benimle birlikte. Düzenli bakımını yapıyorum. Kromun paslanmaz özelliği sayesinde yıllardır ilk günkü gibi kullanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı