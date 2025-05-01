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Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, pankart ve flamalarla yürüyüş yaparak kutlama gerçekleştirdi. Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Köprüsü'nde buluşan kalabalık, sloganlar eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü ve miting alanında halaylar çekti.

ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pankart ve flamalarla toplanan yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde yürüdükten sonra kutlama yaptı.

Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Köprüsü'nde buluşan yüzlerce kişi, pankart ve flamalarla sloganlar atıp, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı Cevat Yurdakul Caddesi'nde davul ve zurna eşliğinde yürüyen kalabalık, miting alanına girdi. Kalabalık grup miting alanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp halaylar çekti.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK / ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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