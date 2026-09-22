Adana Çukurova'da şantiyedeki kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri halatla kurtardı

Adana Çukurova'da şantiyedeki kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri halatla kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nde bir şantiyedeki kuyuya sahipsiz bir köpeğin düştüğünü fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyudaki köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karslılar Mahallesi'nde bir şantiyedeki kuyuya sahipsiz köpeğin düştüğünü fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kuyuya düşen köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA