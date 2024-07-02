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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Reklam İhaleleriyle İlgili Dava Açıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların kamu kurumlarına fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 61,5 milyon lirayı bulan reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında 7 ile 19'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir reklam firması sahibi, 22 Temmuz 2022'de 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ile reklam ajansları sahipleri hakkında şikayetçi oldu. İhbarla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 18 Aralık 2023'te yaptığı operasyonda, danışman Mürüvet Sızlı, Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), belediye bürokratı Mehmet D. (39) ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri olan Semih Dizidar (46), Süleyman Aydoğan (36), Tahir Cem Oğulhan (42), Umut Ş. (46), Yüksel Y. (61), Murat İ. (49), Can K. (47) Mehmet Fatih G. (41) gözaltına alındı.

5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mürüvet Sızlı, Mehmet İlker Tutuş, Semih Dizidar, Süleyman Aydoğan, Tahir Cem Oğulhan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturmasını tamamlayan cumhuriyet savcısı, 12 sanıkla ilgili, 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 27 sayfadan oluşan iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.

7 İLE 19 YIL ARASINDA HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcı, sanıklardan Sızlı, Tutuş, Mehmet D., Dizidar, Aydoğan ve Oğulhan'ın, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlarından 7'şer yıl, rüşvet almak, vermek suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplam 19'ar yıla kadar, diğer sanıkların ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmaktan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

İddianamede, emniyet müdürlüğüne yapılan ihbara, ihalelerle ilgili alınan bilirkişi raporuna, dijital materyallerin incelenmesine, fesat karıştırıldığı iddia edilen 11 ihale ve rüşvet bilgilerine, WhatsApp yazışmalarıyla sanıkların savunmalarına yer verildi. Tüm sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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