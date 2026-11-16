Adana BİLSEM öğrencileri engelli bireylere gitar çalma imkanı sunan kutu geliştirdi

Adana'da Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, fiziksel engelli bireylerin gitar çalmasına imkan sağlamak amacıyla "Engelsiz Kutu" tasarladı.

Lise öğrencilerinin elektro ve bas gitar için geliştirdiği kutular, gitar tellerinin elektronik sistemle kontrol edilmesini sağlıyor.

Bilgisayar ortamında şarkı notalarını dijital kodlara dönüştüren öğrenciler, bu kodları elektronik kutulara entegre etti.

Öğrenciler, "Engelsiz Kutu" projeleriyle 2023'te TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda teknolojik tasarım alanında Türkiye ikincisi oldu.

Projenin geliştirilmesi için müzik öğretmeni Belgin Bağrıaçık ile çalışmalara başlayan lise öğrencisi Asım Arhan Aslan ise uzaktan kumanda butonu ve ekran modülü eklediği kutuların teknik özelliklerini geliştirdi.

Aslan'ın geliştirdiği proje, 26-28 Ekim'de Gaziantep'te gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ndeki yarışmaya katılan 130 proje arasından ikinci oldu.

Yeni özelliklerle kutuların kullanım kapasitesini ve işlevselliğini artıran Aslan, iyileştirdiği sistemi farklı enstrümanlara da uyarlamayı hedefliyor.

"Birden fazla şarkı yükleyebilmek için SD kart koydum"

Asım Arhan Aslan (12), AA muhabirine, "Engelsiz Kutu" sayesinde engelli bireylerin de müzikle ilgilenebileceklerini söyledi.

Kutuyu daha işlevsel ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalar yaptığını anlatan Aslan, "Zaten var olan kutuya birden fazla şarkı yükleyebilmek için SD kart, hangi şarkıda olduğumu görebilmek için ekran modülü koydum. Şarkı değiştirmek ve aynı anda başlatmak için de uzaktan kumanda modülü koydum. Aynı zamanda kod kütüphanesi geliştirdim. O kod kütüphanesi sayesinde notaları kodlara dönüştürdüm. Onları da servo motorlara yükledim." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Belgin Bağrıaçık da projenin müziğin herkes tarafından erişilebilir olması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

"Engelsiz Kutu" sayesinde bir kolunu kullanamayan bireylerin de enstrüman çalabilmesine imkan sağlandığını dile getiren Bağrıaçık, şöyle konuştu:

"Engelsiz kutumuz aslında bir kolu olmayan ya da bir kolunu kullanamayan engelli bireylerin gitar çalabilmesi için umut oluşturdu. Gitarı çalabilmemiz için iki elimizin de senkronize hareket etmesi gerekiyor. Bir elimiz perdelere basarken diğer elimizin tellere dokunması gerekiyor. Kutumuz tellere dokunan penanın yapması gereken görevi görüyor. Şarkıların notalarını kodlara çeviriyoruz. Bu kodlar servo motorlara komutlar gönderiyor. Hangi tele ne zaman dokunması ve ne kadar susması gerektiğini kodlar yoluyla tanımlamış oluyoruz. Engelli bireyimiz de diğer eliyle perdelere basarak gitarı çalma eylemini gerçekleştirebiliyor."

"Yeni şarkıların kodlarını oluşturmaya başladık"

Bağrıaçık, elektro ve bas gitar için tasarlanan engelsiz kutuların, gitar çalarken iki elin eş zamanlı kullanımına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdığını anlattı.

Proje geliştirilirken teknoloji ile müziği bir araya getiren disiplinler arası bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bağrıaçık, şunları kaydetti:

"Engelli bireyler daha fazla şarkı çalabilsin diye yeni şarkıların kodlarını oluşturmaya başladık. Engelli birey bu kodları bir telefon uygulaması ile kutuya aktarabilecek. Oradan istediği şarkıyı seçebilecek ve şarkıların hızlarıyla değişiklik yapabilecek. Daha önce sabit hangi kodlar varsa o kadar çalınabiliyordu. Yeni çalışmalarımızda bu şarkıları daha yavaş çalabilmesi veya daha da hızlandırabilmesi gibi yenilikler eklemeye başladık."

Kaynak: AA