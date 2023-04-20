Adana Barosu Başkanlığı: 'Bu Çağda İşkenceyi Reva Gören ve Avukatlık Mesleğini Yerlerde Sürükleyen Kişilerden Yargı Önünde Hesap Soracağız'

Adana Barosu Başkanlığı, gözaltına alınan M.K. isimli şüpheliye Adana Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye yapıldığını, bu durumu savcıya bildiren avukatının da kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Baro Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Meslektaşımız, ısrarla Cumhuriyet savcısına durumu bildirdikten sonra müvekkiliyle görüşmeye devam etmek istediğini söylemesi üzerine yaratılan arbede sonucu yere düşmüş; bir polis memuru meslektaşımızın sağ ayağından tutarak, diğerleri de ona yardımcı olduğu halde koridorda meslektaşımız, sırtı yerde olacak vaziyette yaklaşık 15-20 metre sürüklenerek KOM Şube dışına çıkarılmıştır… İşkence ve meslektaşımıza yönelen kötü muamelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu çağda işkenceyi reva gören ve avukatlık mesleğini yerlerde sürükleyen kişilerden yargı önünde hesap soracağız” denildi.

Adana Barosu Başkanlığı, gözaltına alınan M.K. isimli şüpheliye Adana Emniyet Müdürlüğü'nde işkenceye yapıldığını, bu durumu savcıya bildiren avukatının da kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Baro Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meslektaşımız, ısrarla Cumhuriyet savcısına durumu bildirdikten sonra müvekkiliyle görüşmeye devam etmek istediğini söylemesi üzerine yaratılan arbede sonucu yere düşmüş; bir polis memuru meslektaşımızın sağ ayağından tutarak, diğerleri de ona yardımcı olduğu halde koridorda meslektaşımız, sırtı yerde olacak vaziyette yaklaşık 15-20 metre sürüklenerek KOM Şube dışına çıkarılmıştır… İşkence ve meslektaşımıza yönelen kötü muamelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu çağda işkenceyi reva gören ve avukatlık mesleğini yerlerde sürükleyen kişilerden yargı önünde hesap soracağız" denildi.

Adana Barosu Başkanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Adana'da 17 Nisan 2023 tarihinde gözaltına alınan M.K. isimli şüpheliye Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde işkence yapıldığını, bu durumu savcıya bildiren avukatı Ahmet Kaya'nın da kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü. Baro Başkanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"M.K. isimli şüpheli, 17.04.2023 Pazartesi günü saat 18: 00-19: 00 sularında D-5 Karayolu üzerinde kolluk güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Meslektaşımız Av. Ahmet Kaya, müvekkili ile görüşmek üzere 22: 30-23: 00 sıralarında Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gitmiştir. Birçok birime ve polis merkezine müvekkilinin akıbetini soran ve ulaşmaya çalışan meslektaşımıza bu konuda yardımcı olunmamıştır. Meslektaşımız, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde bulunduğu sırada, telsiz anonsundan şüpheli M.K.'nın isminin geçtiğini fark etmiştir.

Meslektaşımızın görevli memura M.K.'yı tekrar sormasının üzerine, bir görevli gelerek işlemlerin devam ettiğini ve beklemesi gerektiğini söylemiştir. Meslektaşımız, saat 00: 30'a kadar beklemesine rağmen müvekkili ile görüştürülmemiştir. Daha sonra bir görevli, şüphelinin parmak izine gönderildiğini, bir iki saat daha beklemesi gerektiğini söylemiştir. Şüphelinin saat 02: 00-02: 30'da nezarethaneye konulduğu beyan edilerek, görevli memurlar tarafından şüphelinin hasta olduğu, uyuduğu, kendilerinin ambulans çağırdıkları beyan edilmiştir.

"MÜVEKKİLİNİN YERİNDEN KALKAMAMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK MESLEKTAŞIMIZIN NEZARETHANE İÇERİSİNDE GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİR"

Görevli polis memurunun nezarethane mazgal kapağını açması üzerine içeriye bakan meslektaşımız, şüpheliyi bankta yatar vaziyette görmüştür. Meslektaşımız, müvekkiline görüşmek üzere geldiğini söylemiş, ancak müvekkili yerinden kalkamadığını beyan etmiştir. Müvekkilinin yerinden kalkamaması gerekçe gösterilerek meslektaşımızın nezarethane içerisinde görüşme talebi reddedilmiştir.

Meslektaşımız, durumu kötü olan müvekkili için 112 Acil Servis'i arayarak Emniyet KOM Şube'ye bir ambulans gönderilmesini istemiştir. Yaklaşık 15 dakika sonra ambulans gelmesine rağmen, KOM Şube tarafından kendilerinin bir çağırı yapmadıklarının söylenmesi üzerine ambulans geri gönderilmiştir.

Meslektaşımız, ertesi günü sabah (18.04.2023 Salı) Adliye'de KOM Şube'den sorumlu Cumhuriyet savcısı ile görüşerek durumu anlatmış, Cumhuriyet savcısı şüpheli ile görüşme sağlanması yönünde talimat vermiş ve meslektaşımız ilgili birime giderek müvekkili ile görüşmesi sağlanmıştır.

"MÜVEKKİLİNİN SIRT BÖLGESİNİ AÇTIĞINDA ÇOK SAYIDA COP İZİ VE AYAK BALDIRLARINDA ŞİŞLİK OLDUĞU MESLEKTAŞIMIZ TARAFINDAN GÖZLENMİŞTİR"

Şüphelinin meslektaşımıza 3-4 polis memurunun gözlerini bağlayarak üzerine su döküp copla birçok kereler vurduğunu beyan etmesi üzerine müvekkilinin sırt bölgesini açtığında çok sayıda cop izi ve ayak baldırlarında şişlik olduğu meslektaşımız tarafından gözlenmiştir. Meslektaşımız, işkenceyi ihbar etmek üzere Cumhuriyet savcısını aramak istediğinde, KOM Şube koridorunda 10-12 kişilik görevli polis memuru tarafından zorla şube dışına çıkarılmak istenmiştir. Meslektaşımız, ısrarla Cumhuriyet savcısına durumu bildirdikten sonra müvekkiliyle görüşmeye devam etmek istediğini söylemesi üzerine yaratılan arbede sonucu yere düşmüş; bir polis memuru meslektaşımızın sağ ayağından tutarak, diğerleri de ona yardımcı olduğu halde koridorda meslektaşımız, sırtı yerde olacak vaziyette yaklaşık 15-20 metre sürüklenerek KOM Şube dışına çıkarılmıştır.

CMK madde 154/1, 'Şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir' hükmünü düzenlemiştir. Meslektaşımız, şüpheli ile ancak Cumhuriyet savcısının talimatı ile 13 saat sonra görüştürülmüştür.

"İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE ASLA KABUL DİLEMEZ"

İşkence ve kötü muamele asla kabul dilemez. İşkence, insanlık onuruna aykırıdır. Yaşanan bu olayı esefle kınıyoruz. Baro Başkanı'mız avukat Semih Gökayaz ve Avukat Hakları Merkezi'miz, olay anından itibaren işkence olayının aydınlanması ve meslektaşımıza yönelen saldırı nedeniyle meslektaşımızın yanında yer almıştır. Baro Başkanı'mız tarafından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na durum ilk andan itibaren bildirilmiş ve delillerin karartılması ihtimaline binaen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen derhal soruşturma başlatılması ve delillerin toplatılması talimatı verilmiş ve işlemler başlatılmıştır. İşkence ve meslektaşımıza yönelen kötü muamelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu çağda işkenceyi reva gören ve avukatlık mesleğini yerlerde sürükleyen kişilerden yargı önünde hesap soracağız."