Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Adalet Bakanlığı, Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki T.C. ve kendisini ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Olay bir adi suç olduğu için Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor. ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor. Tok'a gasp ve delilleri yok etme suçları da yönetilecek, suçlamalar iade talepnamesinde yer alacak" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmeleri için harekete geçmişti.

ABD MÜSTEŞAR YARDIMCISIYLA TOPLANTI

Konuyla ilgili, 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı. Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından; iade talepnamesinin yazımına başlandı.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

3 SAAT İÇİNDE KAÇIRMASI ŞÜPHELİ BULUNDU

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek. Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

ANNEYE YARDIM EDEN KAMU GÖREVLİLERİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi. Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

ABD VATANDAŞI OLMASI İADESİNE ENGEL Mİ?

Kazayı yapan sürücünün ABD vatandaşı olması iadesine engel mi? Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

BENZER SUÇLULARIN İADESİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli? Emrah Kozay kimdir? CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title