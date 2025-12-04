Haberler

81 ildeki adliyeler için yeni talimat! Sıkı denetimler geliyor

Güncelleme:
Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. 81 ildeki adli emanetler için 'sıkı denetleme' talimatı veren Bakan Yılmaz Tunç'un kararının ardından Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.

  • Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki zimmet olayları nedeniyle adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verdi.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayıyla 4 başmüfettiş görevlendirildi.
  • 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak.

Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi.

BAKAN TUNÇ 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

81 İLDE SIKI DENETLEME YAPILACAK

Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

