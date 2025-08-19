Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi.

ÖZEL'DEN "MÜCAHİT BİRİNCİ" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini öne sürdü.

ADALET BAKANLIĞI, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Özel'in iddiasının ardından yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, adı Özel'in "İBB borsası" iddialarına karışan Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti. Özel'in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kapki, Birinci'nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme isteğini ve tahliye ettirebileceğini ilettiğini öne sürdü. Tahliye olabileceği düşüncesiyle Birinci ile görüştüğünü söyleyen Kapki, "Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde 'şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığı hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca 'kimseye iftira edemeyeceğimi' söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim" dedi. Kapki, "Sonrasında yanında getirdiği metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de, 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı" diye belirtti.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da,' Birinci'yi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Mücahit Birinci ise partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.