Adalet Bakanlığı 175 başsavcılığa dezenformasyonla mücadele bürosu için yazı gönderdi

81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı, adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kurulması için 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yazı gönderdi. Yazıda, "Gelişen bilişim teknolojileri ve dijitalleşen suç alanları paralelinde dijital mecraların suç odaklarınca suistimal edilmesi, bu ortamlardaki olumsuz etkileşimlere maruz kalan kişiler ve okul çağındaki çocuklar tarafından başta öğrencilerin hedef alındığı şiddet olaylarına dönüşmesi, bu ve bunun gibi kamuoyunda hassasiyet oluşturan adli olaylarda halkı bilinçli ve kasıtlı olarak yanıltıcı paylaşımlar yapan ve kamu düzenini bozmayı hedefleyen odakların faaliyetleri de dikkate alınarak; ceza adalet sisteminin etkinliğinin, hızlı işleyişinin ve kamu düzeninin korunmasının sağlanması, değişen suç dinamiklerine karşı kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini ve hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle internet ve sosyal medya platformlarında çocukları, gençleri, aileyi ve toplumu hedef alan, suça teşvik eden, suç odaklarının güdümüne almayı amaçlayan dijital ortamlar ve paylaşımlar, özel hayatı ve kişilik haklarını ihlal eden yayınlar ile kasıtlı dezenformasyon faaliyetleri, başta çocuklar olmak üzere kişilerin dijital alanda suça sürüklenmesine veya suç niteliğindeki eylemlere yönelmesine zemin hazırlamakta, bu durum, hem kamu barışını ve toplum sağlığını hem de vatandaşlarımız ile çocuklarımızın can güvenliği doğrudan tehdit etmektedir" denildi.

'SUÇ NİTELİĞİNDEKİ DİJİTAL FAALİYETLER İVEDİLİKLE ENGELLENMELİ'

Yazıda ayrıca, "Kamu düzenini sarsan, bireysel ve toplumsal güvenliği açıkça tehlikeye atan bu eylemler ile halkı yanıltmayı ve kamu barışını bozmayı amaçlayan kasıtlı dezenformasyon odaklarının ve suç niteliğindeki dijital faaliyetlerin ivedilikle engellenmesi, bu eylemlerde bulunan şahısların, manipülatif odakların ve suç mecralarının tespiti, sorumlularının belirlenmesi ve haklarında gerekli adli işlemlerin gecikmeksizin başlatılması ile Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki haber ve bilgi akışının koordineli bir şekilde yürütülmesi, bu alanda diğer kurum ve birimler arasında koordinasyonun sağlanması, önleyici ve koruyucu çalışmalara ilişkin iş birliğinin süreklilik kazanması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yazının devamında bu kapsamda yapılması gereken çalışmalar anlatılarak, söz konusu büroda görevlendirilen Cumhuriyet savcısı ile sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekillerinin isim ve iletişim bilgilerinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı