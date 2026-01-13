Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü! İlk açıklamalar geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin, "Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

ADALET BAKANI ROJİN KABAİŞ'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yılmaz Tunç, paylaşımda şunları kaydetti: "Ailemizin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kendilerini kapsamlı şekilde bilgilendirdik. Rojin evladımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz."

GÖRÜŞME SONRASI AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklama yapan baba Nizamettin Kabaiş ise 4 seferdir Ankara'ya geldiğini belirterek, "Daha dayanacak gücümüz kalmadı. Biz diyoruz ki: Bizim kızımıza ne oldu? Kim ne yaptı? Neden katil bulunmuyor? Son çare Ankara'dır. Adalet Bakanlığımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah Allah'ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Hep birlikte rahat olacağız. Ki bu genç kıza kim zarar verdi?" dedi.

Kabaiş ayrıca "Çünkü daha bellidir. İki erkeğe ait DNA vardır. Genç kızımız katledilmiş. Bu bellidir yani bir saldırıya uğramış. Biz çok acı çekiyoruz. Rica ediyorum, yani devletin büyüklerinden rica ediyoruz. Son çare Ankara'dır. İnşallah Ankara'da her şey çözülecek. Van'da ne olmuş, neler oluyor? Niye bu dosya bu hale geldi? 15 aydır biz acı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZİ KARŞILAYACAĞINI BİZZAT BAKANIMIZ İLETTİ"

Ailenin avukatı İrem İlhan ise görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Bugün Yılmaz Tunç Bakanımızla beraber bir görüşme aldık. Dosyanın bu zamana kadar kat edilmiş kısmını ve bundan sonra ne yapabiliriz diye konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. Biz 1,5 saate yakın bir görüşme aldık. Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik. Hepinizin bildiği üzere DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini, ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizzat bakanımız iletti."