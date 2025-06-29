Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
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Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken İzmir'in Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Yangına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken, bugün de ülkenin çeşitli noktalarında çok sayıda yangın çıktı.

İZMİR'DEKİ YANGINDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in ilçelerinde çıkan birden fazla yangına ekipler müdahale ederken; Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmada şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTI GEREKÇESİ: KASTEN ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME

Tunç açıklamasında ayrıca "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: BUGÜN 77 YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Artık bunu 'orman içi' 'orman dışı' diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Aydın-Nazilli-İsabeyli, Manisa-Soma, Aydın-Nazilli-Yazıkent, Antalya-Aksu, İzmir-Gaziemir, Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey. Bunlardan Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey şu anda devam ediyor. Bu üç yangın da ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar" dedi.

29 GÜNDE BİN 459 YANGIN

Yumaklı ayrıca "1 Haziran'dan bu yana bin 459 yangına müdahale ettik. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır" sözlerini de sarf etti.

ÇOK SAYIDA NOKTADA YANGIN

Türkiye, son günlerde orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin birçok noktasında orman yangını çıkarken; yangınlarının çoğunun insandan kaynaklanan nedenlerle çıktığı belirtiliyor.

Sakarya-Bilecek sınırında başlayıp iki gün boyunca devam eden orman yangını bugün kontrol altına alınırken; İzmir'in birçok noktasında bugün orman yangınları çıktı. Yangınlar nedeniyle İzmir'de üç köy tahliye edildi.

Ayrıca Manisa, İzmir, Mardin, Bursa, Aydın gibi çok sayıda kentte de yangınlar çıktı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Af çıkarıp sokağa saldın. Şimdi yakaladık diye seviniyorsun. Böyle devlet Afrika da yok.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Cezası ne denetimli serbestlik mi? O yaktığı ormanın içine atınız helikopterle. Vicdan meselesi ise olay bu. Biz nefes almaya çalışırken o tip kişiler oksijen kaynaklarımızı ve milli servetimizi yakıyorlar. Yazıklar olsun.

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Biz, bizden başka düşman yok…

Yorum Beğen170
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Haber YorumlarıMelih Kılaç:

Nedense bu tür hainler hep deniz sahil kesiminden çıkıyor . Demek ki yuvarlanabikiyor barinabiliyor

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Haber Yorumlarıoturan:

Yanan ormanlar otel olunca böyle olur

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