Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan kurşun Türkiye'ye, adalete ve hukuka sıkılan kurşundur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan kurşunun Türkiye'ye, adalete ve hukuka sıkılan kurşun olduğunu belirterek, "Bundan sonraki hakim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız şehidimizin emanetine sahip çıkma noktasında hep beraber mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen "Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" iftar programında bir konuşma yapan Tunç, şehit savcı Kiraz'ın şehadete ulaşmasının 9. yılı dolayısıyla farklı programlara katıldığını söyledi.

Terörle mücadeledeki kararlılıklarından hiçbir zaman taviz vermediklerini belirten Tunç, "(Mehmet Selim Kiraz) Ona sıkılan kurşun Türkiye'ye, adalete ve hukuka sıkılan kurşundur. Bundan sonraki hakim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız şehidimizin emanetine sahip çıkma noktasında hep beraber mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tunç, bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki hukuk fakültesi öğrencilerinin şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andıklarını dile getirerek, "Geleceğimizin ne kadar güvencede olduğunu o öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbette gördük. Onun idealine nasıl sahip çıktıklarını, Türkiye'de hukuk mücadelesi, adalet mücadelesi noktasında gençlerimizin nasıl kararlı olduğunu da üniversitedeki o programda görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Yargı mensuplarının adaletin tecellisi için fedakarca çalıştığını aktaran Tunç, İstanbul'un Türkiye'deki hem iş yükü, hem de hakim ve savcı sayısı bakımından yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.

Fiziki mekanların teknolojiyle donatılmasının önemli olduğunu ama en önemlisinin ise kürsüde görev yapan hakim ve savcıların yani insan unsurunun adaletin tecellisi noktasında her şeyden önemli olduğunu belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Fedakarca çalışan, 24 bin hakim ve savcımız var. Bütün ülke genelinde İstanbul'umuzda da 4 binden fazla hakim, savcımız var. Gece gündüz çalıştığınızın farkındayız. Bu çalışmalarımızda bizler sizlere ne kadar destek olabiliyorsak o kadar da mutlu olacağız. Hep beraber vatandaşlarımızın yargıya güvenini yargı hizmetlerinden memnuniyeti en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Adalet mümkün temelidir. Adalet insan onurunu korumaktır. Adalet haklıya hakkını vermektir. Bu derece kutsal bir mesleğin, kutsal bir vazifenin sahiplerisiniz sizler. Bu kutsal vazifeyi yaparken bizler de teşkilat olarak sizlere ne kadar destek olabiliyorsak sizin o adaletin tecellisi yolunda sizlere ne kadar katkı sağlayabiliyorsak o kadar biz de görevimizi yapmış olmanın rahatlığı içerisinde olacağız."

Türkiye'nin son 22 yılda özellikle güvenilir adalet sisteminin tesisi, fiziki mekanların ve kapasitenin artırılması bakımından önemli mesafeler katettiğini anlatan Tunç, "Müstakil adliye sarayları bakımından baktığımız zaman çok önemli bir ilerleme sağlandığını görüyoruz. 500 bin metrekare kapalı alandan bugün 6 milyon metrekare kapalı alana çıktık. Türkiye genelinde müstakil adalet sarayları bakımından ve binaların içerisindeki teknolojinin vatandaşlarımızın, yargı mensuplarımızın hizmetine sunulması bakımından da önemli mesafeler aldık. UYAP sistemi, görüntülü duruşmalara varıncaya kadar, teknolojinin imkanlarından yararlanmanın gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'ni seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"2028 yılına kadar geçecek sürenin Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında ortaya konulacak hedefler doğrultusunda hem mevzuatın iyileştirilmesi hem de uygulamaya yönelik vatandaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda mevzuatın ve uygulamanın iyileştirilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz."

Programa, Adalet Bakan Yardımcıları Niyazi Acar, Hurşit Yıldırım, Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Hakimler Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Hakimler Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

Ayrıca Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi de iftara katıldı.