Adalet Bakanı Gürlek'ten "Sosyal Medyada Cinsiyetsizlik Algısı" ve "Kurye Avukat" Açıklaması: "Düzenlemeler Yapılacak"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada çocukları cinsiyetsizliğe yönlendiren yayınlara karşı Türk Ceza Kanunu'nda boşluk tespit ettiklerini, konuyla ilgili 12. Yargı Paketi'nde düzenleme planlandığını belirtti. Gürlek, cezaevinde avukat görüşmesine ilişkin de "Bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışardan haber götürmüşse bunun gereğini yapacağız. Bu avukatlar ilgili düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşündüğünü de söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Yargı teşkilatının içinde yeni değişikliklerin olup olmayacağı sorulan Bakan Gürlek, "Olabilir. Bakan yardımcılarımızı getirdik. Biliyorsunuz her bakan kendisiyle uyumlu çalışabilecek bir kadroyu kurmak zorunda. Değişiklikler elbette olabilir ama tabii önemli olan uyumlu bir çalışma ekibi kurmak. HSK'da bir değişiklik olmayacak. Biliyorsunuz HSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle seçildi. Seçimler yeni yapıldı. Tekrar bir değişiklik olmaz" dedi.

"Başsavcılık dönemimde HSK 1. Dairesi şikayetleri ciddi görmedi"

Akın Gürlek, CHP'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu süreçte kendisi hakkında HSK'ya bir şikayette bulunduğunun hatırlatılması ve "Şimdi HSK'nın başkanı sizsiniz. Kurul o şikayeti görüşecek, görüşmeyecek. Siz Kurul'un başkanısınız. Bu tabloya ilişkin değerlendirmeniz var mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Ben başsavcı olarak yaptığım bütün işlemlerde HSK'nın şikayetine tabiiyim. Elbette şikayetler yapılabilir. Burada sadece bir parti değil, memnun olmayan vatandaş da şikayet yapabilir. Burada HSK'nın zaten bir inceleme prosedürü var. Yani şikayeti gündeme alıp almaması HSK'nın takdirinde. Hakim ve savcı arkadaşlar çok kez şikayet edilebiliyor. Bu şikayetlerin bir kısmı soyut olabiliyor, bir kısmı ciddi delil emare varsa şikayet edilebiliyor. Bu konuda CHP'nin yaptığı şikayetlerle ilgili bildiğim kadarıyla başsavcılık dönemimde HSK 1. Dairesi bu şikayetleri ciddi görmedi. Soyut olarak gördüğü için işleme koymadı. Şu aşamadan sonra da ben Adalet Bakanı olduğum için HSK'nın görevi yok. Yani benimle ilgili şikayetler HSK'ya yapılamıyor. Benim de HSK'ya o konuda talimat verme gibi bir görevim yok. Biz Anayasa'nın 159'uncu maddesi uyarınca tamamen idari bir görevli olarak HSK'nın Başkanı sıfatımız var. Kesinlikle oylamalara katılamıyoruz."

"Süreç şu an çok iyi gidiyor. İnşallah meyvelerini toplama aşamasına geldik"

"Terörsüz Türkiye" süreci hakkında da konuşan Bakan Gürlek, şunları söyledi:"

"Süreç şu an çok iyi gidiyor. İnşallah meyvelerini toplama aşamasına geldik. Süreçte biliyorsunuz Meclis'te bir komisyon kuruldu ve raporu da Meclis'e sunuldu. Meclis artık bu rapor çerçevesinde bir takdir hakkı kullanacak, yasal düzenleme mutlaka yapılacaktır. Biz Adalet Bakanlığı olarak biliyorsunuz Kanunlar Genel Müdürlüğü var. Özellikle biz hukuk tekniği ve hukuk yapma açısından tecrübeliyiz. Biz bir teknik ekip oluşturduk, Meclis'e entegre ettik. Bizim arkadaşlarımız bu kanun yapım sürecinde her zaman yardımcı olacaklar miletvekillerimize. Burada bizim sürece doğrudan doğruya bir katılım durumumuz yok ama Meclis'in çizmiş olduğu çerçeve kapsamında İnfaz Kanunu'nda düzenleme olacak, Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenleme olacak, Türk Ceza Kanunu, CMK… Bu tip kanunlarda düzenleme olacağı zaman biz teknik olarak görev yapacak heyete yardıma hazırız."

Burada öncelikli olarak örgüt silahlarını bırakacak ve bunu tespit edilmesi gerekiyor. Daha sonra da bunun gözlem süreci var. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Ne tür adımlar atacağını biz bilemiyoruz. Elbette yasal düzenleme olması gerekiyor. Bu artık yüce Meclis'in takdirinde."

Süreçte "Kod yasa" yazılacağına ilişkin iddialara da yanıt veren Bakan Gürlek, "Elbette yazılabilir. Ama şunu unutmamamız lazım. Burada kesinlikle yapılacak düzenlemeler genel affa ilişkin düzenleme olamaz. Şahsa ilişkin düzenleme de olamaz. Bunları ayırmamız gerek. Şahsi cezasızlık durumunu içeren düzenlemeler olamaz. Cezasızlık algısını oluşturacak düzenlemeler de olmaz. Burada İnfaz Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlemeler yapılabilir ya da yüce Meclis yeni bir yasa çıkartabilir, geçici bir madde koyabilir. Artık bu Meclis'in takdiri" dedi.

"Diğer terör örgütlerinin mutlaka yararlanmaması lazım"

"Süreçte farklı terör örgütlerinin bu düzenlemelerden yararlanmaması için ne tür önlemler alınabilir" sorusuna da Bakan Gürlek, şu yanıtı verdi:"

"Bir çok terör örgütü var. Burada diğer terör örgütlerinin mutlaka yararlanmaması lazım. Yani bunlardan ari tutulması lazım. Meclisimizin de bu hassasiyeti gözeteceğini düşünüyorum. Raporda da zaten özellikle vurgulanıyor. Bu Meclisimizin takdiri ama kesinlikle diğer FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin yararlanmaması lazım. Yani burada genele yayılan bir düzenleme yapılmaması lazım. Bu hassasiyeti Meclisimizin de elbette gözeteceğini düşünüyorum."

"Bu pakette 'umut hakkı' ile ilgili bir düzenleme yok"

"Umut Hakkı" konusuna da değinen Bakan Gürlek, "Raporda böyle bir ibare yok. Terörden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları var yani eskiden idam cezasıydı. Biliyorsunuz idam cezası kalktığı için terörden dolayı ağırlaştırılmış hapis cezaları var. Bu cezalar doğrudan infaz ediliyor yani ölene kadar infazı gerçekleşiyor. Yani şartlı salıverme ya da koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamıyor. Bunu ayırmak gerekiyor. Ama başka suçlarda infaz hükümleri farklı uygulanabiliyor. Terörde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hükümleri aynen ölene kadar uygulanıyor. Burada Meclisimizin takdiri, bir düzenleme yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama bu pakette 'umut hakkı' ile ilgili bir düzenleme yok. Bunu açık ve net ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi."

"Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum"

Gündemdeki soruşturmaların sorulduğu Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceği bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il Başsavcımıza genelge gönderdim, yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor. Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum. Yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum."

"Operasyonların devamı gelecek, bu bataklığı kurutmamız gerekiyor"

Uyuşturucunun çok yaygın olduğunun da altını çizen Bakan Gürlek, "Kullanıcıları aldılar, asıl uyuşturucu baronlarına dokunmadılar' düşüncesine katılmıyorum. Bu sistem şöyle işliyor. İlk başta kullanıcıyı tespit ediyorsunuz, daha sonra dağıtıcı, daha sonra ana dağıtıcı, daha sonra da büyük kartellere ulaşıyorsunuz. Bu sistem tüm dünyada böyle işliyor. Biz kesinlikle, İstanbul Başsavcılığı'nda da operasyonlarda bizim dosyamızın hepsi delilliydi, sadece tanık beyanı yoktu. Burada biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu'ndan test alınıyor. Daha sonra tanığın beyanı yeterli değil, baz istasyon çakışması yaptırıyoruz, HTS hareketlerine, para trafiklerine bakıyoruz. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz, kırmızı bülten çıkarttık, takibini yapıyoruz. Türkiye'ye girişini de takip etmemiz lazım, kimler tarafından dağıtılıyor. Operasyonların devamı gelecek, bu bataklığı kurutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gerekirse infazda düzenleme yapıp çocuk cezasının tamamını yatacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir başka soru üzerine de "suça sürüklenen çocuk" düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:

"Suça sürüklenen çocuk' kavramını değiştirmek lazım. Bir insan, bir çocuk neden suça sürüklenir, bunun temeline inmemiz lazım. Bu çok geniş bir olgu. Burada çocuğun eğitim durumundan yetiştiği sosyal çevreden, bir kere bunların incelenmesi gerekiyor. Bu çok geniş bir platform. Muhtemel Aile Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yapacağız. Burada çok farklı paydaşlar olacak. Bizim Adalet Bakanlığı olarak görevimiz hem suçun önlenmesi hem de daha sonradan ortaya suç çıktıktan sonra bununla ilgili müeyyideler konusunda çalışmalarımız var. Modern hukukta da mukayeseli hukukta da bunun örneklerini inceliyoruz. Ben arkadaşlarımıza talimat verdim, bu dünyada nasıl bir uygulaması var diye. Bizde çocuk kavramı yani cezai anlamda çocuğun sorumluluğu 12 ile 18 yaş arasında. Ama dünyada bildiğim kadarıyla mesela Norveç'te bunu 10 yaşına çektiler. Biz de bunu inceliyoruz tek tek. Bir de suç işlenmeden çocukların suça, şiddete bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Bu konuda da hassasız. Gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız. Suç örgütleri maalesef çocukları kullanıyor, ben bunu gördüm. Buradaki çocuk neden suç örgütlerine gidiyor, bir kere bunu bulmamız lazım. Bunların gerekirse cezalarını ağırlaştıracağız. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım. Maalesef bizim İnfaz Kanunumuzda çocuklara özgü infaz hükümleri var. Yani çocuğun cezaevinde kaldığı bir gün iki gün sayılıyor. Ceza indirimleri var. Burada gerekirse infazda düzenleme yapıp çocuk cezasının tamamını yatacak. Ekranlarda, sosyal medyada, diziler, sanal dünyadaki diziler ve yayınların da incelenmesi gerekiyor."

"Çocukları cinsiyetsizliğe teşvik eden, sevk eden yayınlar, kişiler, şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz"

Ailelere de bir yükümlülük düştüğünü ifade eden Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Mukayeseli hukukta şöyle bir şey var. Suç işleyen çocuğun ailesi neden sahip çıkmadı? Sonuçta ailelerin çocukları gözetmek, korumak ve kollamak yükümlülüğü var. 'Eğer çocuk bir suç işlemişse ailesi de sorumludur' diyor. Ailelerimize özellikle burdan dikkati çekmek istiyorum. Çocuklarımızı takip edelim, kontrol edelim, mukayeseli hukukta bunun örnekleri var. 'Eğer çocuk suç işlemişse ailesi de bundan sorumludur diyor' ve burada adli para cezası da var, diğer kademeli olarak kararlar da verilmiş. Konu çocuklara geldiği zaman bir başlık daha açmak istiyorum. Çocukların genel ahlakının da korunması lazım. Yani kamu sağlığının korunması lazım. Sosyal medyada görüyoruz, influecerlar, youtuberlar çok fazla yoğunlaştı. Sosyal medyada şöyle bir alan var. Orada maalesef genel ahlakı bozan, çocukları cinsiyetsizliğe teşvik eden, sevk eden yayınlar, kişiler, şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Burada Türk Ceza Kanunu'nda bir boşluk varsa bunu da müeyyidesini getirmemiz lazım. Sosyal medyada bakıyorsunuz bir hesap açılıyor ya da çok tanınan, ünlü fenomen diyelim. Bunlar genel ahlaksızlığa teşvik ediyor çocuklarımızı. Cinsiyetsizliğe teşvik ediyor çocuklarımızı. Bunlarla da mücadele etmemiz lazım. Sadece şiddet kısmı ile değil. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Bir çalışma var, TCK'da bunlarla ilgili düzenleme eksikliğini tespit ettik. Yani genel ahlakı bozan. çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, hesaplar açan, bir sürü akımlar var; sapkın akımlara yönlendiren, teşvik eden akımlar var. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız teknik olarak çalışmalara başladılar. Bir eksiklik var burada anladığım kadarıyla. İnşallah bunları 12. Yargı Paketi'nde getirmeyi düşünüyoruz."

"Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil, buranın da elbette kuralları olması lazım"

"Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil, buranın da elbette kuralları olması lazım" diyen Adalet Bakanı Gürlek, burada da eksiklikler bulunduğunu, sosyal medyadaki anonim hesaplarda herkesle ilgili bir itibar suikastı yapıldığını söyledi. Bakan Gürlek, şöyle devam etti:"

"Bir kişi eğer bir hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu taşımak zorunda. Sahte hesap, anonim hesap açılmaması lazım. Dosyayı bilmeden buradan hükümler kuruluyor, yargılamalar yapılıyor, mahkeme salonları kuruluyor. Hakimlerimiz bunları okuyor, etkileniyor. Hepimiz insanız. İtibar suikastı yapılıyor. Burada bir eksiklik, açıklık var. Bunu nasıl yapacağız? Burada bir ikili düzenleme var. Biliyorsunuz 15 yaşını tamamlamış kişiler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor. Olgunlaşma aşamasına da geldi. Meclis'te bir komisyon da kuruldu. Bizim Adalet Bakanlığımızın görevi 15 yaşını tamamlamış yetişkinler için bir düzenleme. Burada şöyle bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu tabii çok geniş bir katılım gerektiriyor. Burada sosyal medya platform sunucularını da davet ediyoruz. BTK, İletişim Başkanlığı var. Bunlarla zaten biz toplantılar yapıyoruz. Ben geldiğim gün talimat verdim. Kesinlikle bu düzenleme hayata geçecek, kısa süre içerisinde de bunu 12. Yargı Paketi'ne alacağız dedim. Nasıl bir banka hesabına girdiğiniz zaman, online bankacılık hesabına girdiğiniz zaman sizin bir kimlik bilgileriniz oluyor ve mesaj geliyor. Burada vatandaşlar da 'benim kişisel bilgilerim sosyal medya platformlarının eline mi geçecek, devletin eline mi geçecek, devlet bizi takip mi edecek' tedirginliği var. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece orada bir doğrulama kodu alınıyor ve bu kodla da sosyal medyaya giriş yapmış oluyorsunuz."

"Sosyal medyada eğer birine hakaret etmişsen, birini tehdit etmişsen sorumluluğunu almaya da katlanacaksın"

Yani burada biz güvenlikli bir alan oluşturmak istiyoruz. Bizim çok kısa sürede, bunu 12. Yargı Paketi'nde hayata geçirmemiz gerekiyor. Burada bir geçiş süreci de yapacağız. Sosyal medyada anonim olarak kullanılan hesaplara biz bir süre vereceğiz. Örneğin '4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak' diyeceğiz. Toplum için ben bunun faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuya çok önem veriyorum. İtibar suikastları yapılıyor, yalan algılar oluşturuluyor. Böyle bir şey yok. Yani sen sosyal medya hesabı kullanıyorsan kusura bakma şahsi hesabını kullanacaksın, doğrulayacaksın ve orada da eğer birine hakaret etmişsen, birini tehdit etmişsen, şantaj suçunu gerçekleştirmişsen sorumluluğunu almaya da katlanacaksın. Bunu bilen de artık bu şekilde sosyal medyada paylaşım yapacak. Bu husus bizim için çok önemli. Ben geldiğim gün bu konuda özel bir ekip kurdum."

"Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti"

Avukatlar ile müvekkillerinin cezaevinde görüşme süreleri konusu da sorulan Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Savunma makamı bizim için çok kutsal. Ben aslında geçen katıldığım programda şöyle bir örnek verdim. Ama tabii bu biraz yanlış anlaşılmış olabilir. Bakın bizim İnfaz Kanunumuz var ve burada da zaten bir düzenlememiz var. 59'uncu maddede. Burada, 'terör ve örgüt suçları bakımından eğer bir avukat sanık ile kurye yapmışsa, yani örgütün propagandasını yapmışsa, dışarıya haber göndermişse ya da örgüt konusunda şahsın talimatlarını örgüte iletmişse ya da örgütün talimatlarını şahsa iletmişse burada mahkeme kararıyla ya da maddi ve somut olgu olması durumunda görüşmeler kısıtlanabilir, kaldırılabilir, saat aralığı düzenlenebilir' diyor. Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti. 292 avukat, suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor. Örgüt liderinin talimatını dışarı iletiyor, cezaevindeki diğer şahıslara 'etkin pişmanlıkta bulunmayın,itirafçı olmayın' şeklinde onlara baskı yapıyor."

"Hakkıyla çalışan avukatlarımızla bir sorunumuz yok"

Konuya ilişkin düzenleme konusunda eksiklik gördüklerini ifade eden Bakan Gürlek, "Burada masumiyet karinesi de var. Tutuklu belki ilerde beraat edebilir. Biz tutuklunun hakkını ve hukukunu koruyacağız. Ama şuna da izin vermeyeceğiz. Burada özgürlük ve hukuk güvenliği konusunda bir ayrım var. İkisini de dengede tutmamız gerekiyor. Bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışardan haber götürmüşse, örgüt liderinin talimatıyla ya da içerideki örgüt üyesinin talimatıyla dışardaki örgüt üyelerine moral, motivasyon veriyorsa ya da diğer cezaevinde yatan örgüt üyelerine 'itirafçı olmayın, biz size sahip çıkacağız' demişse bunun gereğini yapacağız. Bu avukatlar ilgili düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu düzenlemede de mahkeme kararı olacak ve maddi delil olacak. Bizim, hakkıyla çalışan avukatlarımızla bir sorunumuz yok. Avukatlarımızın zorluklarını da biliyorum. Biz aynı ailenin mensubuyuz" dedi.

Yargıda "Alo Adalet" hattının uygulamaya konulacağını söyleyen Gürlek, "Vatandaş adli anlamda kendisine bir muhatap bulacak, davası neden uzamış bir geri dönüş alacak. Kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA