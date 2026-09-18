Adalet Bakanı Gürlek, MHP Adana İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için olmazsa olmaz örgütün tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının bırakılması gerekiyor." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürlek, burada yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesine işaret ederek, düzenlemenin uygulanabilmesi için örgütün tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi ve silahların teslim edildiğinin resmen tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin hamuru, ortak mayası. Özellikle biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin cesaretiyle, önderliğinde bu güzel sürece geçtik. İnşallah Rabb'im birliğinizi daim eylesin. Sahada da aynı şekilde birlikte el ele kol kola beraberce çalışıp Cumhur İttifakı'nın kazanması için elimizden geldiğince teşkilatlarımızla hep birlikte olalım."

"Örgütün tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının bırakılması gerekiyor"

Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan düzenlemenin TBMM'de 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştığını hatırlatan Gürlek, kanunun uygulanmasına ilişkin şartların açık olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, "Bu kanunun yürürlüğe girmesi için kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanunun birinci maddesi özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği, silahların tamamen teslim edildiği ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra ve bu kararında Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra artık Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanunun diğer maddeleri yürürlüğe girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan hukuki düzenlemede şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini aktaran Gürlek, "Yaptığımız düzenlemede kesinlikle şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı ve cesareti var. Kesinlikle şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek, onların yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık. Bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için olmazsa olmaz örgütün tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının bırakılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

30 maddelik bilgilendirme kitapçığı

Akın Gürlek, sürece ilişkin kamuoyundaki soruların doğru bilgilerle cevaplandırılması gerektiğine işaret ederek vatandaşların merak ettiği başlıkları anlatmak amacıyla 30 maddelik bir bilgilendirme kitapçığı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Başsavcılıklara sokak çeteleri, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini belirten Gürlek, savcıların gerekli operasyonları kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Gürlek, uyuşturucu bağımlılarının ceza infaz kurumlarından çıktıktan sonra yeniden uyuşturucu ortamına dönmesini önlemek için rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayarak, uyuşturucu suçundan tutuklu veya hükümlü kişilerin tahliyeden önce rehabilitasyon sürecine alınmasının amaçlandığını, bu uygulamaların yaygınlaştırılacağını aktardı.

Kaynak: AA