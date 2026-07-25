Adalet Bakanı Gürlek canlı yayında soruları yanıtladı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalara ilişkin, "Özellikle yeniden para toplanması, sisteme para sokulması, özellikle maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması, finansal anlamda tekrardan bir yapılanmaya girişilmesi konusunda bir kısım tespitler yapıldı. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız da çalışmalar yapıyor." dedi.

Bakan Gürlek, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, bunun milli birlik ve kardeşlik projesi olduğunu, sürecin bir an önce tamamlanmasıyla ülkenin terör belasından kurtulacağını ifade etti.

Genel affın TBMM'nin takdiri olduğunu belirten Gürlek, şu anda bu konuda bir çalışma olmadığını dile getirdi.

Gürlek, göreve başladığında 81 ilin cumhuriyet başsavcılıklarına uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle mücadele konusunda genelge gönderdiğini belirterek, "Maalesef yeni nesil suç örgütleri çocuklarımızı kullanıyor. Çocuklara verilen cezaların azlığından dolayı onları suça teşvik ediyorlar, yönlendiriyorlar, azmettiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Suç örgütleri artık çocuklarımızı kullanamayacak"

Toplumda oluşan "cezasızlık" algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade eden Gürlek, özellikle 15-18 yaş grubunda işlenen suçlarda cezaların artırılacağını vurgulayarak, "Özellikle, adam öldürme ve benzeri ağır suçlarda yetişkinlerle aynı oranda ceza alması sağlanacak. Böylece suç örgütleri artık çocuklarımızı kullanamayacak." diye konuştu.

Gürlek, yeni düzenlemeyle birlikte "suça sürüklenen çocuk" kavramının da değişeceğini, bazı suçlarda ailelerin de sorumluluğunun bulunacağını ifade etti.

Uyuşturucu, sanal kumar ve suç örgütleriyle mücadelenin "kırmızı çizgileri" olduğunu kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımız, sokaklarda kesinlikle huzurla dolaşacak. Yeni nesil suç örgütü olsun, adı ne olursa olsun bunları tamamen sileceğiz. İçişleri Bakanı'mızla da koordine halindeyiz. Kolluk görevlilerimiz de bu konuda hassas. Yani yeni yöntem bulsalar da savcılarımız sık sık operasyonlar yaparak bu örgütlerin belini kıracak." dedi.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında soruşturmaların sürdüğünü belirten Gürlek, sporun temiz olmasını istediklerini dile getirdi.

Dünya Kupası finali sırasında suçüstü

Gürlek, Dünya Kupası finali sırasında gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunun uzun süren teknik takip sonucunda gerçekleştirildiğini kaydederek, "Tam maçın başladığı anda operasyon yapıldı. Ana hafızalar ele geçirildi. Aslında maç başlamadan önce hazırlıkları takip ediliyordu. Bir anlamda suçüstü yapılmış oldu." diye konuştu.

Uyuşturucu kullananların testlerden kaçmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu ifade eden Gürlek, "Saç örneği alınmaması için saçını tamamen kazıtanlar oldu. Ancak gerektiğinde vücudun başka bölgelerinden örnek alınıyor. Kaçış yok. Sonuç mutlaka ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarına ilişkin yeni düzenlemenin hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Gürlek, düzenlemenin TBMM'nin yeni yasama döneminde gündeme geleceğini söyledi.

Gürlek, sahte hesaplar üzerinden işlenen suçların önüne geçmeyi amaçladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın mutlaka kuralları olması lazım. Orada bir suç işlediğiniz zaman burada bir sorumluluk, bir hesap verilebilirlik olması lazım. Özellikle sosyal medya platformlarının sunucularıyla, Siber Başkanlığımızla toplantılar sonucunda güzel kanun maddesi yazdık. İnşallah ekim ayında bu kanun maddesi Meclis'e gelecek. Meclis'te de artık milletvekillerimizin takdiriyle inşallah yasalaşacak."

Gerçek kimlikle hesap kullanımı sisteminin yalnızca katalog suçlar bakımından işletileceğini vurgulayan Gürlek, "Vatandaşlarımızın kimlik bilgileri sosyal medya şirketlerine verilmeyecek. Sadece katalog suçlarda savcılık veya mahkeme talep ederse gerçek kullanıcı bilgisine ulaşılabilecek." diye konuştu.

Gürlek, yurt dışı kaynaklı dolandırıcılık ve tehdit mesajlarına ilişkin de çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Vatandaşlar isterse yurt dışından gelen arama ve mesajları tamamen kapatabilecek. Bunun dolandırıcılık ve tehdit suçlarını yüzde 95 oranında azaltacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"FETÖ, aynı zamanda bir casusluk örgütü"

FETÖ'yle mücadelenin bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"FETÖ sadece devletimizin, milletimizin canına, malına kastetmiş bir örgüt değil, aynı zamanda bir casusluk örgütü. Bunun altını çizmek istiyorum. Zaten Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarda da FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğu kararlaştırıldı. En son 13 Temmuz günü bir operasyon yapılmıştı. 890 civarında gözaltı oldu. Yeni yapılanma var. O konuda arkadaşlarımız da çalışıyor. Bu örgüt amacından vazgeçmez. Amacından vazgeçmeyeceği için mutlaka yeni yöntemler deniyorlar."

Gürlek, son operasyonlarda örgütün yeniden para toplama faaliyetlerine ilişkin tespitler yapıldığını aktararak, "Özellikle yeniden para toplanması, sisteme para sokulması, örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması, finansal anlamda tekrardan bir yapılanmaya girişilmesi konusunda bir kısım tespitler yapıldı. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız da çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Vatandaşların en önemli şikayetlerinden birinin davaların uzun sürmesi olduğunu belirten Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle yargılamaların hızlandırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Yakın zamanda "Alo Adalet" uygulamasını devreye alacaklarını açıklayan Gürlek, "Vatandaşlarımız davasının neden uzadığını, hangi aşamada olduğunu anlık takip edebilecek. Karşısında muhatap bulabilecek." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye'nin darbe döneminin ürünü olan 1982 Anayasası yerine toplumun tüm kesimlerini kapsayan yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

(Bitti)

Kaynak: AA