Adalet Bakanı Bozdağ'dan, 35 cana mezar olan İsias Otel'in dosyasına gizlilik kararı getirildiği iddialarına yanıt

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de 35 kişi hayatını kaybetmişti. Otelle ilgili dosyada gizlilik kararı getirildiği iddialarına yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de 30'dan fazla insan hayatını kaybetmişti. İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklanmıştı. Gelişmenin arından İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıkmıştı.

"SORUŞTURMALARDA GİZLİLİK KARARI YOKTUR"

Bugün Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu konuya da değindi. Bozdağ, "Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Isias Otel'de KKTC'den gelen 35 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ersin Tatar, aradı ve benden adli konularda bilgi aldı. Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur." dedi.

"DELİL TESPİTİ YAPILMADAN ENKAZLAR KALDIRILAMAZ"

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan enkazların kaldırılması söz konusu değildir. Şu ana kadar 7 bin 598 binada bilirkişi incelemesiyle delil tespiti yapıldı. Deprem bina soruşturmalarında bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184 hakkında tutuklama kararı verildi, 214 hakkında adli kontrol, 71'i hakkında yakalama, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin de vefat ettiğini belirtiyorum.

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Şu ana kadar hırsızlıkta 351 vaka, 284 şüpheli için işlem yapıldı. 179 kişi için tutuklama kararı verildi. Yağma konusunda, 4 vaka, 4 tutuklu vardır. Dolandırıcılık suçlarında da 5 nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz, 7 kişi tutuklandı.

"ÇOK AĞIR CEZALAR GELECEK"

Adalet Bakanlığı olarak mevzuatlarımızı güncelleyeceğiz. Bir hazırlık içindeyiz. Deprem döneminde yaşanan zorluklardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni yaptırım uygulamasına geçilecek. Kira, nakliye gibi hizmetlerde haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız."