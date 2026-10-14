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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni anayasa gündemli toplantıya Çankaya Köşkü'nde katıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni anayasa gündemli toplantıya Çankaya Köşkü'nde katıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun 'Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi' başlıklı toplantısına Çankaya Köşkü'nde katıldı. Toplantı, Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun " Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" başlıklı toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi toplantısı Kurul Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in katılımıyla Çankaya Köşkünde gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA
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