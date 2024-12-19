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Adaların Atları Platformu İBB'ye Tepki Gösterdi

Adaların Atları Platformu İBB'ye Tepki Gösterdi
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Adaların Atları Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Büyükada'daki atları kötü koşullarda tutması ve birçok atın ölümüne neden olduğu iddialarıyla protesto düzenledi. Yapılan açıklamada, 2019'dan beri 1700'den fazla atın yaşadığı Adalar'da bugün sadece 104 atın bulunduğu belirtildi.

Adaların Atları Platformu, 2019 yılından beri Büyükada'daki ahırlara kapatılan atların birçoğunun öldüğü gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki gösterdi.

Ellerinde dövizlerle Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Beril Ünal, 2019'da 105 atın "ruam" gerekçesiyle öldürüldüğünü söyledi.

Ünal, 2019'un Aralık ayına kadar 1700'den fazla atın yaşadığı Adalar'da bugün sadece 104 at bulunduğunu dile getirerek, bunun en büyük sorumlusunun İBB yönetimi olduğunu söyledi.

Atların İBB'nin Büyükada'daki İSPARK ahırında kapalı tutulduğunu iddia eden Ünal, bunların 700'den fazlasının bir yıl içinde hareketsizliğe bağlı nedenlerle öldüğünü kaydetti.

İBB'nin Heybeliada ve Burgazada'daki atların büyük bölümünü satın alıp ahırları 2020'de yıktığını ifade eden Ünal, "Satılmayan birkaç atın ahırları yıkılmasın diye çok uğraştık. 3 Nisan 2021'de son ahırlar balyozla yıkıldı. Heybeliada ve Burgazada'da ahırlar yıkılırken İBB adına Tonguç Çoban yıkılanların yerine modern ahırlar yapacağı sözünü vermişti. Bu söz hala yerine getirilmedi. Sahiplerinin İBB'ye satmaya yanaşmadığı 'Bal', 'Polat' ve 'Seher Yeli' adlı atlar, ahırları yıkılınca dışarıda kalarak kontrolsüz beslendiler ve bu nedenle hayatlarını kaybettiler." dedi.

"Atlar için hiçbir şey güzel olmadı"

Grupta yer alan Ferit Aydın da İSPARK ahırlarının 7'sinin atlar, diğer 7'sinin ise İBB tarafından otobüs ve azmanbüs garajı olarak kullanıldığını anlattı.

Aydın, bu binaların yaşlanan, sakatlanan ve istenmeyen atlar için bakım yeri olarak kullanılmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"İBB yönetimi bütün uyarılara rağmen, kamuoyuna 'atları kurtardık' hikayesi anlatmayı ve atları ölüme terk etmeyi seçti, atları gözden çıkardı. Atlar için hiçbir şey güzel olmadı. Adalar'da 1700 civarı at yaşarken ve herkes onlarla temas edebilirken bugün sadece 100 civarında at kalmasını, onları da hayatın içinde görmenin mümkün olmamasını ilgililer acaba nasıl açıklar?" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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