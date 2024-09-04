Acılı doktor, depremde kaybettiği eşinin ve 2 evladının anısını yaşatmak için okul yaptırdı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde vefat eden eşi ve 2 evladının ismini yaşatmak isteyen Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun yaptırdığı 570 öğrenci kapasiteli Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet etmeye başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı yıkılarak yerle bir olmuştu. Binanın enkazında 120 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Doktor Yılmaz Şahutoğulları'nın ikiz çocukları 11 yaşındaki Zeynep ile Deniz ve 44 yaşındaki eşi Cavide Şahutoğlu da enkazda kalarak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek Hatay Valiliği'ne başvurmuştu. Yapılan başvurular sonrası Dr. Şahutoğlu'nun evlatlarının ve eşinin ismini yaşatacağı okulun temeli Ocak ayında atılmıştı. Yaklaşık 7 ay süren hummalı çalışma sonrası Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun inşa süresi tamamlandı. Son sistem teknolojiyle donatılan okul, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede öğrencilere hizmet etmeye başlayacak.

"6 Şubat birçok insan için bir doğal afet ama bizim için, benim gibi birçok insan için koskocaman bir kıyamet oldu"

Asrın felaketinin yaşandığı gece il dışında toplantıda olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu, depremle birlikte yaşadıklarını anlatarak, "Uzun yıllardır İskenderun bölgesinde genel cerrahi alanında uzman olarak görev yapıyorum. 6 Şubat birçok insan için bir doğal afet ama bizim için, benim gibi birçok insan için koskocaman bir kıyamet oldu. O felaketle birlikte bizim hayata dair bütün umutlarımız, yaşam sevincimiz, hayallerimiz, yaşama ümidimiz, gelecekten beklentimiz ve yaşamın özüne dair olan bütün değerlerimiz ne yazık ki bir buçuk dakikalık süre içerisinde yitip gitti. Yitirdiğimiz canları geri getirmek hiçbir şekilde mümkün olmayacak ama benim oğlum Deniz, kızım Zeynep, eşim Cavide olağanüstü kalpleriyle, ruhlarıyla, gönülleriyle, yetenekleriyle, ahlaklarıyla ve vicdanlarıyla olağanüstüydüler. Bu olağanüstü güzellikteki dünya değerlerimi yeryüzünde bana cenneti tattıran bu güzel değerlerin anısını yaşatma adına onlar gibi güzel, başarılı ve mutlu çocuklar yetişsin arzusuyla isimlerini ilelebet yaşatmak amacıyla bir okul yaptırma kararı aldı" dedi.

"Evlatlarımın ve eşimin ruhlarıyla yeni ve güzel nesiller yetiştirmek suretiyle kısmen teselli bulma şansını yakalarız diye ümit ediyorum"

Son sistemle donatılan okul hakkında bilgi veren Şahutoğlu, okulun öğrenci kapasitesinin 570 olduğunu belirterek, "Onlar ortaokuldaydılar o yüzden ortaokul olmasına özen gösterdik. 12 derslikli yanında bilgisayar laboratuvarının, rehberlik sınıfının ve idari odaların bir takım okulun ihtiyacı olabilecek bütün fiziksel altyapının adeta 5 yıldızlı otel konseptiyle yoğrulduğu bir okul yaptırmaya çalıştık. Yaşadığımız depremin sıkıntılarından dolayı kimsenin burnu kanamasın hiçbir anne ve baba gözyaşı akıtmasın diye özellikle sağlam bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bunun için de mühendis ve mimar arkadaşlarımızla çok ciddi bir statik çalışmalar içerisine girdik ağır çelik kullandık. Çok güzel bir eser ortaya çıktı, inşallah bu bölgede yaşayan çocuklarımıza mutlu bir gelecek ve iyi bir eğitim imkanı sağlama noktasında Zeynep, Deniz ve Cavide Şahutoğlu Ortaokulu onlara ciddi manada bir katkı sağlar. Evlatlarımın ve eşimin ruhlarıyla yeni ve güzel nesiller yetiştirmek suretiyle kısmen teselli bulma şansını yakalarız diye ümit ediyorum. Bu okulun ülkemize hayırlı olmasını bu okulda mutlu çocuklar yetişmesini arzuluyorum ve bunu diliyorum. Bu yeni eğitim yılına da hazır hale getirmek için biz bütün arkadaşlarla birlikte gece gündüz hafta sonu dahil aralıksız çalıştık, bundan sonraki süreç artık Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Yeni eğitim yılında da inşallah hizmet vermeye başlayacaktır. Şu an için 570 öğrenci kapasitesi mevcut ve bu kayıtlar yapılmış durumda 13 Eylül'de resmi açılışını yapacağız ama 9 Eylül itibarıyla bu sınıflarımızda eğitimin başlamasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.