Üye Girişi
Haberler

Acılı doktor, depremde kaybettiği eşinin ve 2 evladının anısını yaşatmak için okul yaptırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde vefat eden eşi ve 2 evladının ismini yaşatmak isteyen Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun yaptırdığı 570 öğrenci kapasiteli Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet etmeye başlayacak.

Acılı doktor, depremde kaybettiği eşinin ve 2 evladının anısını yaşatmak için okul yaptırdı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde vefat eden eşi ve 2 evladının ismini yaşatmak isteyen Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun yaptırdığı 570 öğrenci kapasiteli Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet etmeye başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı yıkılarak yerle bir olmuştu. Binanın enkazında 120 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Doktor Yılmaz Şahutoğulları'nın ikiz çocukları 11 yaşındaki Zeynep ile Deniz ve 44 yaşındaki eşi Cavide Şahutoğlu da enkazda kalarak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek Hatay Valiliği'ne başvurmuştu. Yapılan başvurular sonrası Dr. Şahutoğlu'nun evlatlarının ve eşinin ismini yaşatacağı okulun temeli Ocak ayında atılmıştı. Yaklaşık 7 ay süren hummalı çalışma sonrası Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun inşa süresi tamamlandı. Son sistem teknolojiyle donatılan okul, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede öğrencilere hizmet etmeye başlayacak.

"6 Şubat birçok insan için bir doğal afet ama bizim için, benim gibi birçok insan için koskocaman bir kıyamet oldu"

Asrın felaketinin yaşandığı gece il dışında toplantıda olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu, depremle birlikte yaşadıklarını anlatarak, "Uzun yıllardır İskenderun bölgesinde genel cerrahi alanında uzman olarak görev yapıyorum. 6 Şubat birçok insan için bir doğal afet ama bizim için, benim gibi birçok insan için koskocaman bir kıyamet oldu. O felaketle birlikte bizim hayata dair bütün umutlarımız, yaşam sevincimiz, hayallerimiz, yaşama ümidimiz, gelecekten beklentimiz ve yaşamın özüne dair olan bütün değerlerimiz ne yazık ki bir buçuk dakikalık süre içerisinde yitip gitti. Yitirdiğimiz canları geri getirmek hiçbir şekilde mümkün olmayacak ama benim oğlum Deniz, kızım Zeynep, eşim Cavide olağanüstü kalpleriyle, ruhlarıyla, gönülleriyle, yetenekleriyle, ahlaklarıyla ve vicdanlarıyla olağanüstüydüler. Bu olağanüstü güzellikteki dünya değerlerimi yeryüzünde bana cenneti tattıran bu güzel değerlerin anısını yaşatma adına onlar gibi güzel, başarılı ve mutlu çocuklar yetişsin arzusuyla isimlerini ilelebet yaşatmak amacıyla bir okul yaptırma kararı aldı" dedi.

"Evlatlarımın ve eşimin ruhlarıyla yeni ve güzel nesiller yetiştirmek suretiyle kısmen teselli bulma şansını yakalarız diye ümit ediyorum"

Son sistemle donatılan okul hakkında bilgi veren Şahutoğlu, okulun öğrenci kapasitesinin 570 olduğunu belirterek, "Onlar ortaokuldaydılar o yüzden ortaokul olmasına özen gösterdik. 12 derslikli yanında bilgisayar laboratuvarının, rehberlik sınıfının ve idari odaların bir takım okulun ihtiyacı olabilecek bütün fiziksel altyapının adeta 5 yıldızlı otel konseptiyle yoğrulduğu bir okul yaptırmaya çalıştık. Yaşadığımız depremin sıkıntılarından dolayı kimsenin burnu kanamasın hiçbir anne ve baba gözyaşı akıtmasın diye özellikle sağlam bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bunun için de mühendis ve mimar arkadaşlarımızla çok ciddi bir statik çalışmalar içerisine girdik ağır çelik kullandık. Çok güzel bir eser ortaya çıktı, inşallah bu bölgede yaşayan çocuklarımıza mutlu bir gelecek ve iyi bir eğitim imkanı sağlama noktasında Zeynep, Deniz ve Cavide Şahutoğlu Ortaokulu onlara ciddi manada bir katkı sağlar. Evlatlarımın ve eşimin ruhlarıyla yeni ve güzel nesiller yetiştirmek suretiyle kısmen teselli bulma şansını yakalarız diye ümit ediyorum. Bu okulun ülkemize hayırlı olmasını bu okulda mutlu çocuklar yetişmesini arzuluyorum ve bunu diliyorum. Bu yeni eğitim yılına da hazır hale getirmek için biz bütün arkadaşlarla birlikte gece gündüz hafta sonu dahil aralıksız çalıştık, bundan sonraki süreç artık Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Yeni eğitim yılında da inşallah hizmet vermeye başlayacaktır. Şu an için 570 öğrenci kapasitesi mevcut ve bu kayıtlar yapılmış durumda 13 Eylül'de resmi açılışını yapacağız ama 9 Eylül itibarıyla bu sınıflarımızda eğitimin başlamasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Şahutoğlu İskenderun Hatay

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 4-5 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi
title