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Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

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Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, acı bal yedikten sonra baygınlık geçiren yavru bozayıya 'Balkız' adının verildiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, acı bal yedikten sonra baygınlık geçiren yavru bozayıya 'Balkız' adının verildiğini duyurdu.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşım yapılarak, ayıya 'Balkız' adının verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız'ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel

Düzce Güncel Haberler

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