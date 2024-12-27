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Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek

Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Osmanlı'nın modern tıp eğitimindeki önemli miraslarından olan Suriye'deki Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi yeniden canlandırmak için çalışma başlattı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Osmanlı'nın modern tıp eğitimindeki önemli miraslarından olan Suriye'deki Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi yeniden canlandırmak için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1903 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın talimatıyla kurulan ve İstanbul'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin misyonunu Şam'a taşıyan okul, yeniden hayata kazandırılacak.

Osmanlı döneminde bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirmek, nitelikli hekimler yetiştirmek ve modern tıp bilgisini yaymak amacıyla hizmet veren okul, o dönem kısa sürede hem Suriye'den hem komşu coğrafyalardan öğrencilere kapılarını açtı.

1903'te İstanbul'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kardeş okulu olarak tasarlanan ve Şam'da kurulan eğitim kurumu, Osmanlı'nın eğitim, sağlık ve kalkınma vizyonunun bir yansıması olarak bölgenin ilk modern tıp okullarından biri oldu.

Fransız işgali sonrası bir süre faaliyetleri durdurulan ve zamanla farklı amaçlarla kullanılan kurumun, o dönemde olduğu gibi bugün de modern tıp eğitiminin kalbi olarak önemli rol oynaması hedefleniyor.

"Sadece binanın ihyası değil, bir medeniyetin bilim anlayışının yeniden inşası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Şam'daki bu köklü yapının geçmişten bugüne kardeşlik ve bilim köprüsü olduğunu belirterek, "1903'te Sultan Abdülhamid Han'ın açtırdığı bu ilim ocağını, Türkiye ve Suriye yükseköğretim kurumlarının işbirliğiyle yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bu proje, sadece binanın ihyası değil, bir medeniyetin bilim anlayışının yeniden inşası olacak." ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, tarihimize ve projelerimize verdiği önemle bizlere güç veriyor. Bu adım, Sultan Abdülhamid Han'ın mirasına sahip çıkmak ve geleceğe ışık tutmak anlamında büyük değer taşıyor." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, Suriye'deki Çobanbey Tıp Fakültesi aracılığıyla bölgede sağlık eğitimi hizmeti sunduğu bilgisini paylaşan Aydın, Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin ihyasıyla bu vizyonun daha da genişleyeceğini aktardı.

Prof. Dr. Aydın, şunları kaydetti:

"Çobanbey'deki fakültemiz, savaşın izlerini silmek ve bölge halkına sağlık hizmeti sunmak için faaliyet gösteriyor. Şimdi bu vizyonu Şam'a taşıyıp, Sultan Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği bu yapıyla yeniden bölge halkına umut ve sağlık götürmeyi hedefliyoruz. Sağlık diplomasisi, barış ve kardeşlik inşa etmenin en güçlü yollarından biridir. Bu projeyle tarihimize sahip çıkarken, bölgeye de kalıcı gelecek armağan edeceğiz."

Yeniden ihya edilecek kurumun, ülkelerarası diplomasi sonrası hızla eğitime hazır hale getirilmesi ve 2025-2026 akademik yılı itibarıyla öğrenci kabulüne başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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