Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ve Marib illerine toplam 27 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırılar sonrası can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi. Husiler, ABD'nin Yemen'de kara harekâtına hazırlandığını belirterek durum hakkında uyarıda bulundular.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin batısındaki Hudeyde ile orta kesimindeki Marib illerine 27 hava saldırısı düzenlediğini bildirildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, ABD uçakları, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuheyta ilçesini sabah saatlerinden bu yana 25 saldırıyla hedef aldı.

Mesira kanalında ayrıca ABD'nin ülkenin Marib iline bağlı Meczer ilçesine de iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırılar sonrası can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını belirterek, böyle bir hareketin "durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı" uyarısında bulunmuştu.

Husiler gün içerisinde yaptığı açıklamada ABD savaş uçaklarının pazar akşamı Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.