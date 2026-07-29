ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki hava saldırılarının ardından Basra ve Vasit'te patlamalar yaşandı

ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik hava saldırılarının ardından, Basra vilayetinde ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Irak basınında çıkan haberlere göre, Basra vilayetinin ed-Deyr bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait operasyon merkezlerinden birinde, mühimmat depolarının da bulunduğu bir noktada patlama meydana geldi.

Vasit vilayetinin Suveyre ilçesinde ise İran yanlısı Nuceba Hareketi'ne ait El-Feth el-Mubin Kampı hedef alındı.

Irak'ta meydana gelen patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin Irak'ın doğusunda, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmaları için yönlendirdiğini öne sürdüğü İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu???????.

Kaynak: AA