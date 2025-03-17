ABD ve İsrail, Trump'ın 'Gazze planı' için Suriye ile temas kurmaya çalıştı

ABD ve İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri yerinden etme ve başka yerlere yerleştirme planını" uygulamak için Suriye yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

TRUMP YÖNETİMİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLAR ÜZERİNDEN SURİYE İLE İLETİŞİME GEÇME GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Cbs News'un adı açıklanamayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetiminin Orta Doğu politikasına ilişkin bilgi sahibi olduğu aktarılan bir kaynak, Trump yönetiminin üçüncü taraflar üzerinden Suriye yönetimiyle iletişime geçme girişiminde bulunduğunu belirtti.

SURİYE'NİN YANITI BELİRSİZ

Adı verilmeyen başka bir kaynak da konu hakkında Suriye yönetimiyle iletişime geçildiğini ifade ederken, Suriye tarafının yanıt verip vermediğinin belirsiz olduğunu kaydetti. Öte yandan, adı paylaşılmayan üst düzey Suriyeli bir yetkili, İsrail veya ABD'nin kendileriyle bu konuda temasa geçtiğinden haberdar olmadığını söyledi.

TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.