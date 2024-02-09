ABD ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle TechCamp İstanbul 2024 başladı

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ve deprem temasıyla oyunların geliştirileceği "TechCamp İstanbul 2024" başladı.

Etkinliğe ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve oyun geliştiricileri katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesinin Galata Kampüsü'nde düzenlenen ve oyun geliştiricilerini buluşturan etkinlik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Eadeh, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ABD'nin yaklaşık 131 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu söyledi.

Eadeh, bilgisayar oyunlarının geleneksel bir eğlence vasıtası olmaktan çıkarak güçlü birer eğitim aracı ve toplumsal değişim vasıtasına dönüştüğünü belirterek, katılımcıların hafta sonu mentorların da desteğiyle oyunların ve sanal gerçekliğin gücünü, toplumu depreme hazırlık konusunda donatmak ve doğal afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak için çalışacaklarını belirtti.

Oyun geliştiricilerine hitap eden Eadeh, "Birer oyun geliştirici olarak sizler, kullanıcıların duygularını yakalayarak afete hazırlığı teşvik etme, derin bir empati ve karşılıklı anlayış yaratma ve böylece toplumlara, doğal afetlere daha etkili biçimde hazırlık yapma ve müdahale etme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma yetisine sahipsiniz. Desteğiniz ve katılımınız sayesinde şüphesiz daha güçlü ve dayanıklı toplumlar inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesinin değişim ve sosyal etki bakımından uzun süredir oyunlarla ilgilendiğini aktardı.

Oyunun bir sosyal etkinlik projesi olmaya başlamasının önemli ve yeni bir olgu olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, "Yaşamadan, olumsuz sonuçlarını görmeden bazı şeyleri, başımıza gelebileceğini düşündüğümüz hususları, teknolojinin yardımıyla yaşayabiliyoruz." dedi.

Dekan Prof. Dr. Suher de "Oyun, eğlence adına geçirilen bir ortam değil, artık toplumun ciddi sorunlarına, konularına eğilen bir araç, bu şekilde kendimizi ifade edeceğimiz bir kanal haline geldi." diye konuştu.

TechCamp İstanbul 2024'ün teması deprem olacak

TechCamp İstanbul 2024, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye'nin 11 kentini etkileyen "asrın felaketi"nin yıl dönümünde "deprem" temasına odaklanacak.

Etkinlik öncesi deprem uzmanları ve akademisyenlerden eğitim alan oyun geliştiriciler, deprem farkındalığı konusunda fikirler üretip bunları prototipler halinde sunacakları oyun geliştirme maratonuna katılacak.

Oyunların gücünü kullanarak deprem farkındalığını artırmak ve depreme hazırlıklı olmayı teşvik etmek amacıyla deprem öncesi, anı ve sonrası üzerine etkileşimli deneyimler ve sanal gerçeklik teknolojisi ile simülasyonlar oluşturulacak etkinlik, 11 Şubat'ta sona erecek.