Üye Girişi
Haberler

ABD ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle TechCamp İstanbul 2024 başladı

Güncelleme:

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen TechCamp İstanbul 2024 etkinliği, deprem temasıyla oyunların geliştirilmesine odaklanıyor. Etkinliğe ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve oyun geliştiricileri katıldı.

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ve deprem temasıyla oyunların geliştirileceği "TechCamp İstanbul 2024" başladı.

Etkinliğe ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve oyun geliştiricileri katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesinin Galata Kampüsü'nde düzenlenen ve oyun geliştiricilerini buluşturan etkinlik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Eadeh, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ABD'nin yaklaşık 131 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu söyledi.

Eadeh, bilgisayar oyunlarının geleneksel bir eğlence vasıtası olmaktan çıkarak güçlü birer eğitim aracı ve toplumsal değişim vasıtasına dönüştüğünü belirterek, katılımcıların hafta sonu mentorların da desteğiyle oyunların ve sanal gerçekliğin gücünü, toplumu depreme hazırlık konusunda donatmak ve doğal afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak için çalışacaklarını belirtti.

Oyun geliştiricilerine hitap eden Eadeh, "Birer oyun geliştirici olarak sizler, kullanıcıların duygularını yakalayarak afete hazırlığı teşvik etme, derin bir empati ve karşılıklı anlayış yaratma ve böylece toplumlara, doğal afetlere daha etkili biçimde hazırlık yapma ve müdahale etme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma yetisine sahipsiniz. Desteğiniz ve katılımınız sayesinde şüphesiz daha güçlü ve dayanıklı toplumlar inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesinin değişim ve sosyal etki bakımından uzun süredir oyunlarla ilgilendiğini aktardı.

Oyunun bir sosyal etkinlik projesi olmaya başlamasının önemli ve yeni bir olgu olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, "Yaşamadan, olumsuz sonuçlarını görmeden bazı şeyleri, başımıza gelebileceğini düşündüğümüz hususları, teknolojinin yardımıyla yaşayabiliyoruz." dedi.

Dekan Prof. Dr. Suher de "Oyun, eğlence adına geçirilen bir ortam değil, artık toplumun ciddi sorunlarına, konularına eğilen bir araç, bu şekilde kendimizi ifade edeceğimiz bir kanal haline geldi." diye konuştu.

TechCamp İstanbul 2024'ün teması deprem olacak

TechCamp İstanbul 2024, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye'nin 11 kentini etkileyen "asrın felaketi"nin yıl dönümünde "deprem" temasına odaklanacak.

Etkinlik öncesi deprem uzmanları ve akademisyenlerden eğitim alan oyun geliştiriciler, deprem farkındalığı konusunda fikirler üretip bunları prototipler halinde sunacakları oyun geliştirme maratonuna katılacak.

Oyunların gücünü kullanarak deprem farkındalığını artırmak ve depreme hazırlıklı olmayı teşvik etmek amacıyla deprem öncesi, anı ve sonrası üzerine etkileşimli deneyimler ve sanal gerçeklik teknolojisi ile simülasyonlar oluşturulacak etkinlik, 11 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Bahçeşehir İstanbul Türkiye Oyun Deprem Diplomasi Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye'de havası en kirli bölgeler! | Havası en kirli bölgeler nerede? ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı? Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title