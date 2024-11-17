Üye Girişi
Haberler

ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump'a devretmeden önce Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi. Göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını söyleyen yeni Başkan Donald Trump'ın ne diyeceği merak konusu oldu.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi. Bu karar, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya getirilmesi sonrası alındı ve Biden yönetiminin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

UKRAYNA, UZUN MENZİLLİ AMERİKAN SİLAHLARINI KULLANABİLECEK

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirildi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna konusunda yeni adım attı. Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

RUSYA'NIN KUZEY KORE KARARI, POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLDU"

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

TRUMP: SAVAŞIN DAHA FAZLA UZAMASINI İSTEMİYORUM

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu 110 yaşında hayata veda etti
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTunç Tunçelli:

Hani savaşı bitircekti bu dilah veriyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

savaş bitmez silah lobisi muazzam para kazanıyor abd nin dini imanı paradır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

rusya bunun karşlığında muıhtemelen düşük knotlu nükleer bomba ile bir kaç ilçeyi haritadan siler trump gelince devam ederse nükleer kıyameti yaşarız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

rusya trump göreve gelene kadar amerikaya bi zarar vermez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir? Arthur Aron orana âşık olmasını sağlayan 36 soruan biri değildir? New York Stony Brook Üniversitesinden psikolog Dr. Arthur Aron tarafından 1997'de formüle edilen ve karşıdaki kişiye sorulup onun sorana âşık olması.. Farklı "kıta" tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? Mısır, Rusya, Hindistan Lütfü Beykoz kimdir? Şehit polis Lütfü Beykoz kaç yaşında nereli? Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi? Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne? Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun yaklaşık yüzde 95'i insan vücudunda nerede üretilir? MasterChef'te bu sene kaç kaşık atıldı, kimlere kaşık atıldı? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.