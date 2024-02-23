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ABD'nin Tayvan'a zamanlaması manidar ziyareti Çin'i kızdırdı

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ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ziyarette bulundu. Ziyaretin zamanlaması ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'a silah satışına onay vermesine denk gelirken, Çin'den ise tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. ABD'nin Tayvan ile herhangi şekilde resmi ilişki kurmasına ve her ne bahaneyle olursa olsun Tayvan'ın iç işlerine karışmasına karşıyız" açıklamasında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinden 7 kişilik heyet, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ziyarette bulundu. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi ile Rekabet Özel Komitesi Başkanı Mike Gallagher'in öncülük ettiği heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lider Lai Ching-te ile görüştü.

ZİYARET, TAYVAN'A 75 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞININ ONAYLAMASINA DENK GELDİ

Heyetin ziyareti, ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'a 75 milyon dolarlık silah satışına onay vermesine denk geldi.

Heyet üyeleri, görüşmelerinde Tayvan'daki hükümete partiler üstü desteklerini dile getirirken, daha önce anlaşmaya varıldığı halde teslimatı geciken askeri donanım ve mühimmatla ilgili süreçlerin hızlandırılması konusunu ele aldı.

Çin Komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Gallagher ve Demokrat üyesi Raja Krishnamoorthi, teslimatın hızlandırılması konusunda, fikri mülkiyet transferi gerektirmeyen bazı silahların ortak üretiminin çözüm olabileceğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Heyeti Tayvan'a Ziyarette Bulundu

ÇİN'DEN TEPKİ: TAYVAN, ÇİN TOPRAKLARININ AYRILMAZ PARÇASIDIR

Heyetin ziyareti, ABD'li yetkililerin Tayvan ile resmi nitelik taşıyabilecek temaslarda bulunmasına karşı çıkan Çin'in tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. ABD'nin Tayvan ile herhangi şekilde resmi ilişki kurmasına ve her ne bahaneyle olursa olsun Tayvan'ın iç işlerine karışmasına karşıyız. ABD'ye Tayvan sorununun karmaşıklığını akılda tutmaya, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermekten kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Heyeti Tayvan'a Ziyarette Bulundu

ÇİN-TAYVAN SORUNU NEDİR?

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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