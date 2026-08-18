Jeffries'ten Trump'a Batı Şeria çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Trump yönetimine, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Jeffries, masum Filistinlilerin korunması gerektiğini vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Başkan Donald Trump hükümetini, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı harekete geçmeye çağırdı.
Jeffries ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Batı Şeria'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.
Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı, "yasayı ihlal eden" İsraillilerin, Filistinlilerin evlerini kuşatmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Jeffries, "Artık yeter." ifadesini kullandı.
Jeffries, şunları kaydetti:
"Trump yönetiminin, İsrail hükümetini, masum Filistinli sivillerin canlarını, mülklerini ve geçim kaynaklarını korumaya zorlaması gerekiyor."
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyordu.
Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bir süredir mahsur kalan Filistinli ailelere "ulaşıldığını ve yardım sağlandığını" bildirdi.