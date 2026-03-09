Abd, Acil İşlerde Görevli Olmayan Hükümet Personeline Suudi Arabistan'dan Ayrılma Talimatı Verdi

RİYAD, 9 Mart (Xinhua) -- ABD, Suudi Arabistan'da bulunan acil işlerde görevli olmayan hükümet çalışanları ve ailelerine güvenlik riskleri nedeniyle ülkeden ayrılma talimatı verdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yayımladığı seyahat uyarısıyla bir önceki talimatta değişikliğe gidildi. 3 Mart tarihli bir önceki talimatta güvenlik endişeleri nedeniyle acil işlerde görevli olmayan hükümet personeline ve aile üyelerine krallıktan gönüllü olarak ayrılma izni verilmişti.

Bakanlık ayrıca Suudi Arabistan'da bulunan ve yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarına taleplerini bir kriz başvuru formu doldurarak ABD Büyükelçiliği'ne veya Konsolosluğu'na bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua