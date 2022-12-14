Pençe Kılıç sonrası inlerine çekilmişlerdi! ABD'li sözcü duyurdu: PKK ile yeniden devriye atıyoruz Güncel Haberler ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/ Ypg'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi. "TAM ŞEKİLDE BAŞLADI" Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi. TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI SONRASI DEVRİYELERİ AZALTMIŞLARDI Terör örgütü PKK/ Ypg'nin İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/ Ypg terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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