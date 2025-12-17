Haberler

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısını oy birliğiyle onaylayarak, söz konusu bütçenin Başkan Trump'ın onayına gönderilmesini sağladı. Bütçe, özellikle Rusya ve Çin ile askeri rekabeti güçlendirmeye yönelik unsurlar içeriyor ve önemli destekleri kapsıyor.

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2026 savunma bütçesini onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdi.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 77 "evet" oyu kullanılırken, 20 "hayır" oyu çıktı.

3 bin 86 sayfalık 2026 savunma bütçe tasarısı, böylece Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da kabul edilerek imzalaması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.

Trump'ın söz konusu savunma bütçesini kısa sürede imzalaması bekleniyor.

Savunma bütçesinde Rusya ve Çin detayı

901 milyar dolarlık savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri, tasarıda, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu.

Buna göre bütçede, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Savunma bütçesi ayrıca, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almayı yasaklayan "Biyogüvenlik Yasası"nı da kapsıyor.

Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

Sezar Yasası yürürlükten kalkıyor

2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Bu yılki metne eklenen bir düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de martta kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

İsrail'e destek sürüyor

Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor.

Metinde ABD'nin, İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığının da sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan 2026 savunma bütçe tasarısı, Irak'a karşı 1991 ve 2002 yıllarında alınan Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) kaldırıyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title