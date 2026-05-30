ABD'den Hint-Pasifik'te caydırıcılık ve güç dengesi vurgusu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Hint-Pasifik'teki askeri stratejisinin Çin'in askeri varlığını ve etkinliğini artırdığı bölgede ABD ve müttefiklerinin güvenliğini ve refahını sürdürmek üzere caydırıcılık yoluyla güç dengesini muhafaza etmek olduğunu bildirdi.

Bakan Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda "ABD'nin Hint-Pasifik için Barış Stratejisi" başlıklı konuşma yaptı.

Çin'in tarihi düzeydeki askeri yapılanmasının ve askeri faaliyetlerini bölgeye ve ötesine genişletmesinin haklı bir alarma yol açtığını savunan Hegseth, "ABD ve müttefiklerinin güvenliğini ve refahını koruyabilmesi ancak Çin dahil hiçbir devletin hegemonyasını empoze edemeyeceği sürekli bir güç dengesiyle mümkün olabilir." dedi.

Hegseth, ABD'nin 2026 Ulusal Savunma Stratejisi'nde ittifakları ve ortaklıkları için güç ve çıkar ilişkilerinin gerçekliğine dayalı yeni bir yön çizdiğini belirterek, "ABD'nin zengin ülkelerin savunmasını sübvanse ettiği devir geride kaldı. Bizim ortaklara ihtiyacımız var, hamiliğe değil. Ortak sorumluluğa dayalı ittifaklar istiyoruz, bağımlılık değil." diye konuştu.

Asya ülkelerinin, sürdürülebilir ortaklıkların ideal değerlerle değil ancak somut ulusal çıkarların uyumuyla mümkün olduğunu anladığını ifade eden Hegseth, bu açıklığın getirdiği gücün ABD'nin Pasifik'teki müttefiklerini ve ortaklarını bölgesel tehditlere karşı güvenilir ağırlık merkezleri haline getirdiğini vurguladı.

Hegseth, Pasifik'in hegemon bir ülkenin hakimiyetine girmesinin bölgeyi uzun süredir barış ve refah alanı haline getiren koşulları bozacağına işaret ederek, "ABD, bu bölgede barışın ve refahın uzun zamandır güvencesi olan koşulları korumak istiyor. Biz dengeyi sürdürmek isteyen gücüz, bozmak isteyen değil." ifadesini kullandı.

Çin ile ilişkiler

Başkan Donald Trump'ın liderliğinde ABD ile Çin ilişkilerinin uzun zamandır olmadığı kadar iyiye gittiğini ifade eden Hegseth, Trump'ın Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasında eşitliğe ve mütekabiliyete dayalı yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi geliştirme konusunda mutabakata vardığını hatırlattı.

ABD'li Bakan şunları kaydetti:

"Askeri gücümüzün istikrarı koruyacağından emin olmak için onu niyetlerimiz konusunda açıklıkla destekleyeceğiz. Bu yüzden Çinli mevkidaşlarımızla daha sık buluşuyoruz. Askeri iletişim kanallarını açık tutarak, eşgüdümü sağlama, çatışmadan kaçınma ve hesap hatalarını giderme imkanına sahip olabiliriz. Diyalog her iki taraf için de bir ödün işareti değil liderimizin amaçladığı ilişkiyi her düzeyde sürdürebilmek için bir güven tedbiridir."

Hegseth, ABD'nin bir Pasifik ülkesi olduğunu ve Çin'in bu uzun vadeli konuma saygı göstermesinde ısrarcı olduklarını, bunun yalnızca ısrarla değil aynı zamanda askeri güçlerini göstererek güvenceye alacaklarını belirtti.

ABD'nin hem Ulusal Güvenlik Stratejisinin hem de Ulusal Savunma Stratejisinin Pasifik'te Doğu Asya kıyılarında Japonya'nın güneyinden Güney Çin Denizi'ne kadar olan ada ve takımadaların oluşturduğu "birinci ada zinciri" olarak bölgede caydırıcılığı hedeflediğini vurgulayan Hegseth, "Batı Pasifik'te saldırganlığın olanaksız, gerilimin sevimsiz ve savaşın irrasyonel olacağını güvenceye alan güçlü bir red savunması inşa edip sürdüreceğiz." dedi.

"Daha az Shangri-La, daha fazla gemi, denizaltı"

Hegseth, lehte bir güç dengesinin gerçek askeri güce, endüstriyel kapasiteye ve siyasi kararlılığa sahip müttefikler gerektirdiğini, bunun için bölge ülkelerinden askeri kabiliyetlerini artırmaları için daha fazla çaba beklediklerini belirterek, "Bedavacılık dönemi tarihte kaldı. İttifakların gücü bayrakların sayısına göre değil, askeri kıtaların sayısına göre belirlenir. Daha fazla konferansa değil, daha fazla askeri güce ihtiyacımız var. Daha az Shangri-La, daha fazla gemi, denizaltı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Batı Avrupa'daki müttefiklerine de mesaj veren Bakan Hegseth, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimize kendi savunmaları için daha fazla para harcamaları için yaptığımız nazik ricalar, uzun yıllar kulak ardı edildi. Avrupa başkentlerini sınırlarını ardına kadar açıp ordularının içini boşaltırken kurallara dayalı uluslararası düzene dair içi boş bir küreselleşmeci retorik içinde kaybolduk. İstediğiniz kadar kuralınız olsun eğer sert güçle destekleyemiyorsanız kurallar üzerine yazıldıkları kağıda dahi değmez. Avrupa ve NATO'nun alması gereken büyük kararlar var, yakında bekliyoruz."

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) organize ettiği ve dün Singapur'da başlayan Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs'ta sona erecek.

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen etkinliğe, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.