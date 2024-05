ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı

ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Dün Filistin'e destek protestolarına katılan öğrencilere yönelik operasyon gerçekleştiren polis, bugün California Üniversitesi'nde daha sert bir müdahalede bulundu.

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden kampüs gösterilerinde tansiyon yükseldi. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı. Grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi. Polis, 2 grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kampüsteki kalabalığın polise "Yazıklar olsun" sloganları attığını belirten Amerikan medyası, kolluk kuvvetlerinin de UCLA kampüsüne girdiğini bildirdi. Polis güçlerinin kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlandığı söylentileri yayılırken, Filistin yanlısı öğrenciler sert bir müdahale ile karşılaştı. Eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile karşılık veren ABD polisi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Filistin yanlısı öğrencilerin barikatını, ABD polisi yıkıyor

"OPERASYON TALEBİ ÜNİVERSİTEDEN GELDİ"

Öte yandan; New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde dün gerçekleşen operasyonun ardından açıklamada bulunan New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Daughtry operasyon talebinin üniversite tarafından yapıldığını belirtti. Bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu söyleyen Daughtry, "Columbia Üniversitesi, rahatsız edici şiddet eylemlerine, gözdağı verme biçimlerine ve mülkün tahrip edilmesine sahne olan kampüslerini geri almak için bizden yardım talep etti. New York Polisi yasadışı kampı ve üniversite binalarının içinde barikat kuran kişileri dağıtıyor" dedi.