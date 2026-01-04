Haberler

Anka Haber Ajansı 4 Ocak Pazar Gündemi

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşini kaçırmasına yönelik gelişmeler Türkiye'de protesto ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çeşitli eylemler gerçekleştirilecek.

- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14.00 - Bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını Sakarya Caddesi'nde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - 15.30 - 17.00 - Direniş Çadırı gönüllüleri, Halkın Kurtuluş Partisi ve Devrim Partisi üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - 16.00 - 16.30 - HKP, Vatan Partisi ve TKH, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

17.00İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela operasyonuna karşı Tünel'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.30 - Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Gaziantep Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek. (GAZİANTEP)

