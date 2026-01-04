Avrupa'da, ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı Protesto Edildi: Venezuela Yalnız Değil

(ANKARA) – ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması, Avrupa'da da protesto edildi. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sokaklara dökülen savaş karşıtları, "Venezuela yalnız değildir" diyerek, ABD'nin müdahalesine tepki gösterdi.

Fransa, İngiltere, İspanya ve Yunanistan'da, ABD ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı protestolar düzenlendi. Meydanlarda ve ABD Büyükelçilikleri önünde toplanan kalabalıklar, saldırıları protesto etti.

İngiltere'de başkent Londra'da toplanan kalabalığın gösterilerinde "Britanya, savaşı destekleme" ve "Emperyalistlerin bizi savaşa sürüklemesine izin vermeyin" pankartları görüldü.

Küba ve Venezuela bayrakları ile yürüyüş yaptıktan sonra açıklama yapan kalabalık, "Bu saldırının acilen durdurulması gerektiğini" ve "hiçbir devletin bu saldırıyı desteklememesi gerektiğini" belirtti.

Fransa'da başkent Paris'teki protestoların yanı sıra, Strazburg, Marsilya ve Toulouse'da da gösteriler yapıldı. Olayların gecesi sokağa dökülen yüzlerce kişi, Venezuela'ya yönelik saldırılara tepki gösterdi. Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ve Révolution Permanente (Sürekli Devrim) hareketinin öncülük ettiği protestolarda halk, meşaleler eşliğinde "savaşa karşı savaş" ve "kahrolsun emperyalizm" sloganları attı. Strazburg'daki göstericiler ise Kleber Meydanı'nda Venezuela bayrakları eşliğinde "ABD defol, Amerika kıtası senin değil" sloganı attı. Gösterilerin yapıldığı esnada yerel basına konuşan bir kişi ise "Artık yeter. Venezuela yalnız değildir. Buradayız ve ses çıkartacağız" diye konuştu.

Bibao halkından tepki: "Venezuela ileri"

İspanya'nın Bilbao kentinde toplanan yüzlerce gösterici ise Venezuela'ya yönelik saldırıları protesto etmek ve "Bolivarcı sürece destek vermek" amacıyla Arriaga Meydanı'nda bir araya geldi, Venezuela bayrakları ve Bask bayrakları ile tezahürat yaptı. Göstericiler, "Bolivarcı süreci savunuyoruz" yazılı pankartlar eşliğinde sık sık "Yankiler dışarı" ve "Venezuela ileri" sloganları atarak ABD'nin müdahalesine tepki gösterdi. Katılımcılar, "Venezuela'nın egemenliğine yapılan her türlü saldırının, ezilen tüm halklara yapılmış sayılacağını" belirterek dayanışma mesajı verdi.

Yunanistan'da ABD bayrağı yakıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik kentlerinde yapılan protestolarda, ABD'ye ve Donald Trump'a tepki gösterildi. "Venezuela, Amerikan emperyalistleri için yeni Vietnam olacak" yazılı pankartlarla yürüyen göstericiler, Atina'daki ABD Büyükelçiliği önünde Amerikan bayrağını ateşe verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve PAME (Tüm İşçilerin Militan Cephesi) gibi sendikaların desteklediği eylemlerde, "Hepimiz Venezuela'yız" sloganları atıldı ve "NATO'nun bölgedeki varlığının sonlandırılması" talep edildi. Eylemciler, Yunan hükümetine de çağrıda bulunarak, "ABD'nin emperyalist saldırganlığına ortak olunmamasını" ve askeri üslerin kullandırılmamasını istedi.