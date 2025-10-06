ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, SDG ile Görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'nin kuzeyinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.

Büyükelçi Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Barrack, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte '(Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi' ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim." ifadesini kullandı.

Tom Barrack paylaşımında ayrıca hedeflerinin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış ve refah için ortak bir çaba göstermesine olanak tanıyan girişime ivme kazandırmak" olduğunu kaydetti.