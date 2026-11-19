ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, İHA saldırısı iddialarının asılsız olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği, İHA saldırısına maruz kaldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, internette dolaşıma sokulan iddiaların doğru olmadığı kesin bir dille yalanlandı.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya maruz kaldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğinin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçiliğe yönelik İHA saldırısı düzenlendiği iddiaları kesin bir dille yalanlandı.
Açıklamada İHA saldırısına ilişkin internette dolaşıma sokulan haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak söz konusu iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA